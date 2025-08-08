Путин собрал Совбез по безопасности

Рейтинг@Mail.ru
Президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности РФ, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T13:33
2025-08-08T13:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности РФ, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили в Кремле.С докладами выступят глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:33 08.08.2025 (обновлено: 13:44 08.08.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев
© РИА Новости . Михаил Климентьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности РФ, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили в Кремле.
"Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности", - сказал глава государства.
С докладами выступят глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.
