Путин собрал Совбез по безопасности

Путин собрал Совбез по безопасности - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Путин собрал Совбез по безопасности

Президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности РФ, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности РФ, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили в Кремле.С докладами выступят глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

