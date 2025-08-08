https://crimea.ria.ru/20250808/prosto-skazka-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1148588223.html
Просто сказка: погода в Крыму на выходных
Просто сказка: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Просто сказка: погода в Крыму на выходных
В Крыму на выходных сохранится ясная и почти безветренная погода, температура воздуха и воды будет идеальной для отдыха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T21:11
2025-08-08T21:11
2025-08-08T21:11
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148027855_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13aae566b16fc6ba922f5fc327804149.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных сохранится ясная и почти безветренная погода, температура воздуха и воды будет идеальной для отдыха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, если в средней полосе России макушка лета приходится на заключительные дни июля и температуры там уже идут по наклонной, то юг страны стоит особняком, так что в Крыму в эти августовские дни по-прежнему довольно жарко, хотя и без рекордов.Столбик термометров на выходных без труда пересечет отметку +30 градусов, прогнозирует он. На небе при этом не ожидается ни облачка, а ветер, если и будет, то слабый и переменный, сказал эксперт.Это "идеальные метеорологические условия, которые совпадают с многолетними значениями и климатом", хотя градуса на три показатели все-таки превысят норму, как и в течение всей первой недели августа, добавил он.Лучше температуры – как воздуха, так и воды в море – не придумаешь, заметил он."Море в Ялте и Алуште + 27. Евпатория: +23. Феодосия: +25. Севастополь: +27. Керченский пролив: +26. Азовское море: +27 градусов. Это просто сказка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148027855_319:0:1279:720_1920x0_80_0_0_6112f4051a70efa003a3b437987bd1ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма
Просто сказка: погода в Крыму на выходных
В Крыму на выходных ожидается жаркая и безветренная погода – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым.
В Крыму на выходных сохранится ясная и почти безветренная погода, температура воздуха и воды будет идеальной для отдыха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, если в средней полосе России макушка лета приходится на заключительные дни июля и температуры там уже идут по наклонной, то юг страны стоит особняком, так что в Крыму в эти августовские дни по-прежнему довольно жарко, хотя и без рекордов.
Столбик термометров на выходных без труда пересечет отметку +30 градусов, прогнозирует он. На небе при этом не ожидается ни облачка, а ветер, если и будет, то слабый и переменный, сказал эксперт.
"Ночью температура воздуха не ниже +15... 20, на побережье +20... 23. В дневные часы в Симферополе +30... 33, по Крыму +30... 35. И снова активное августовское солнце. Так будет в субботу, и в воскресенье один в один", – уточнил Тишковец.
Это "идеальные метеорологические условия, которые совпадают с многолетними значениями и климатом", хотя градуса на три показатели все-таки превысят норму, как и в течение всей первой недели августа, добавил он.
"Я напомню, что нормальная температура для Симферополя в это время в ночи +16,6, а днем +29,7. Но от рекордных значений самого горячего 2010 года (+37,3... +39,5) мы будем далеки. То, что есть сейчас, – это идеальная схема, чтобы отдыхать, загорать, купаться и укреплять здоровье", – сказал Тишковец.
Лучше температуры – как воздуха, так и воды в море – не придумаешь, заметил он.
"Море в Ялте и Алуште + 27. Евпатория: +23. Феодосия: +25. Севастополь: +27. Керченский пролив: +26. Азовское море: +27 градусов. Это просто сказка".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.