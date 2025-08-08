https://crimea.ria.ru/20250808/prosto-skazka-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1148588223.html

Просто сказка: погода в Крыму на выходных

В Крыму на выходных сохранится ясная и почти безветренная погода, температура воздуха и воды будет идеальной для отдыха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных сохранится ясная и почти безветренная погода, температура воздуха и воды будет идеальной для отдыха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, если в средней полосе России макушка лета приходится на заключительные дни июля и температуры там уже идут по наклонной, то юг страны стоит особняком, так что в Крыму в эти августовские дни по-прежнему довольно жарко, хотя и без рекордов.Столбик термометров на выходных без труда пересечет отметку +30 градусов, прогнозирует он. На небе при этом не ожидается ни облачка, а ветер, если и будет, то слабый и переменный, сказал эксперт.Это "идеальные метеорологические условия, которые совпадают с многолетними значениями и климатом", хотя градуса на три показатели все-таки превысят норму, как и в течение всей первой недели августа, добавил он.Лучше температуры – как воздуха, так и воды в море – не придумаешь, заметил он."Море в Ялте и Алуште + 27. Евпатория: +23. Феодосия: +25. Севастополь: +27. Керченский пролив: +26. Азовское море: +27 градусов. Это просто сказка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

