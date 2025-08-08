Рейтинг@Mail.ru
Пожар в центре Симферополя потушили - РИА Новости Крым, 08.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250808/pozhar-v-tsentre-simferopolya-potushili-1148586932.html
Пожар в центре Симферополя потушили
Пожар в центре Симферополя потушили - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Пожар в центре Симферополя потушили
Пожар, которой вспыхнул в центре Симферополя рядом с церковью Трех Святителей, ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пожар, которой вспыхнул в центре Симферополя рядом с церковью Трех Святителей, ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. С огнем боролись 63 специалиста и 20 единиц техники.С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима, сообщали ранее в Главном управлении МЧС России по республике. Спасатели уточнили, что оштрафованы 581 граждан, 108 должностных лиц и 15 юридических.На территории Крыма строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Нарушителям режима грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Пожар в центре Симферополя потушили

В центре Симферополя ликвидирован пожар рядом с храмом

16:00 08.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пожар, которой вспыхнул в центре Симферополя рядом с церковью Трех Святителей, ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. С огнем боролись 63 специалиста и 20 единиц техники.
"В 15:45 пожар полностью ликвидирован", -сказано в сообщении.
С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима, сообщали ранее в Главном управлении МЧС России по республике. Спасатели уточнили, что оштрафованы 581 граждан, 108 должностных лиц и 15 юридических.
На территории Крыма строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Нарушителям режима грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили
В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
Названа причина пожара возле крепости в Судаке
 
