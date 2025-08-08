https://crimea.ria.ru/20250808/pozhar-v-tsentre-simferopolya-potushili-1148586932.html

Пожар в центре Симферополя потушили

Пожар в центре Симферополя потушили - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Пожар в центре Симферополя потушили

Пожар, которой вспыхнул в центре Симферополя рядом с церковью Трех Святителей, ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T16:00

2025-08-08T16:00

2025-08-08T16:00

крым

симферополь

пожар

гу мчс рф по республике крым

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148583113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e36cc6961f94424321d189015438c48b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пожар, которой вспыхнул в центре Симферополя рядом с церковью Трех Святителей, ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. С огнем боролись 63 специалиста и 20 единиц техники.С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима, сообщали ранее в Главном управлении МЧС России по республике. Спасатели уточнили, что оштрафованы 581 граждан, 108 должностных лиц и 15 юридических.На территории Крыма строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Нарушителям режима грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушилиВ Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветраНазвана причина пожара возле крепости в Судаке

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма