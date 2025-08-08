https://crimea.ria.ru/20250808/ogromnye-poteri-vsu-lishilis-bolee-8-tysyach-boevikov-za-nedelyu-1148582489.html

Огромные потери: ВСУ лишились более 8 тысяч боевиков за неделю

Огромные потери: ВСУ лишились более 8 тысяч боевиков за неделю

Армия России за неделю освободила два населенных пункта, уничтожила десятки единиц техники противника, закрепилась на отдельных участках фронта и ликвидировала... РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Армия России за неделю освободила два населенных пункта, уничтожила десятки единиц техники противника, закрепилась на отдельных участках фронта и ликвидировала 8725 боевиков киевского режима. Такие данные предоставили в Минобороны РФ в пятницу.Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. В Харьковской области подразделения улучшили тактическое положение. За неделю в зоне ответственности группировки войск потери противника составили свыше 1290 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1615 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войскпродолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1075 военнослужащих, танк и 13 боевых бронированных машин.Подразделения группировки войск "Центр"продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Общие потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1530 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены более 490 военнослужащих, а также 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.Средствами ПВО сбиты восемь ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, десять снарядов HIMARS производства США, девять авиабомб и 1508 БПЛА самолетного типа.С 2 по 8 августа Вооруженными силами России нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в ходе которых поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном мореАтаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожарКорабли России и Китая вышли в Японское море

