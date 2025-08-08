Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа
Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа
У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра – со стороны Керчи образовался двухчасовой затор. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра – со стороны Керчи образовался двухчасовой затор. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на 18 часов.Въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа

На Крымском мосту сейчас проезда ждут больше 500 машин со стороны Керчи

18:05 08.08.2025 (обновлено: 18:06 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра – со стороны Керчи образовался двухчасовой затор. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на 18 часов.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
