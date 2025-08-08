https://crimea.ria.ru/20250808/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas--novosti-poslednego-chasa-1148591126.html

Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа

Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа

У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра – со стороны Керчи образовался двухчасовой затор. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T18:05

2025-08-08T18:05

2025-08-08T18:06

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553869_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8f597eea0ec44629044ed37f3fb9e052.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра – со стороны Керчи образовался двухчасовой затор. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на 18 часов.Въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма