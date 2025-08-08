https://crimea.ria.ru/20250808/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas--novosti-poslednego-chasa-1148591126.html
Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа
Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа
У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра – со стороны Керчи образовался двухчасовой затор. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T18:05
2025-08-08T18:05
2025-08-08T18:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553869_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8f597eea0ec44629044ed37f3fb9e052.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра – со стороны Керчи образовался двухчасовой затор. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на 18 часов.Въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553869_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_b9ae31745b5c8c6a27d1ed3b6a020447.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа
На Крымском мосту сейчас проезда ждут больше 500 машин со стороны Керчи
18:05 08.08.2025 (обновлено: 18:06 08.08.2025)