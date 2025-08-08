https://crimea.ria.ru/20250808/obmen-territoriyami-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy---zayavlenie-trampa-1148600535.html

Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа

Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения. Его слова приводит РИА Новости РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения. Его слова приводит РИА НовостиПо мнению американского лидера, возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут "на пользу обоим".При этом Трамп добавил, что видит шанс на проведение встречи с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского."Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено", - сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

