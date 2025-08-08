Рейтинг@Mail.ru
Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа
Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения. Его слова приводит РИА Новости РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения. Его слова приводит РИА НовостиПо мнению американского лидера, возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут "на пользу обоим".При этом Трамп добавил, что видит шанс на проведение встречи с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского."Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено", - сказал он.
россия
украина
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения. Его слова приводит РИА Новости
"Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
По мнению американского лидера, возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут "на пользу обоим".

"Мы будем говорить об этом позже или завтра", - сказал он.

При этом Трамп добавил, что видит шанс на проведение встречи с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено", - сказал он.
