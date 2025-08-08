https://crimea.ria.ru/20250808/neizvestnye-ustroili-strelbu-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-1148597075.html
Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма
В Бахчисарайском районе Крыма неизвестные устроили стрельбу, СК проведет проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка ведомства. РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма неизвестные устроили стрельбу, СК проведет проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка ведомства.Ее проведут совместно с оперативными службами. Будет установлено время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям. Ход и результаты проверки поставлены руководством Главного следственного управления на контроль.
