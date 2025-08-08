Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма
Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма
В Бахчисарайском районе Крыма неизвестные устроили стрельбу, СК проведет проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка ведомства. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T21:41
2025-08-08T21:41
гсу ск россии по крыму и севастополю
крым
новости крыма
происшествия
стрельба
бахчисарайский район
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма неизвестные устроили стрельбу, СК проведет проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка ведомства.Ее проведут совместно с оперативными службами. Будет установлено время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям. Ход и результаты проверки поставлены руководством Главного следственного управления на контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжегоХулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФДва хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины
гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, новости крыма, происшествия, стрельба, бахчисарайский район, закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма неизвестные устроили стрельбу, СК проведет проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка ведомства.

"В ходе мониторинга Telegram-каналов была выявлена информация о хулиганских действиях группы лиц со стрельбой в воздух на территории Бахчисарайского района. Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил организовать процессуальную проверку", - говорится в сообщении.

Ее проведут совместно с оперативными службами. Будет установлено время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям.
Ход и результаты проверки поставлены руководством Главного следственного управления на контроль.
