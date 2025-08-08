Миру мур: ко Всемирному дню кошек
8 августа отмечают Всемирный день кошек
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Пушистые и лысые, большие и маленькие, курносые и длиннохвостые – каких только кошек не бывает на свете. Этим животным поклонялись как богам, их уважали за ловлю мышей, считали ведьмовским отродьем – всякое бывало в кошачьей мировой истории. Сейчас зачастую они – просто наши товарищи и друзья: хочешь улыбнуться и отвлечься от суеты – посмотри на котика.
Скупая на эмоции статистика подсчитала, что в мире живет примерно полмиллиарда кошек, но только домашние умеют держать хвост трубой.
Кошка позирует радом с Пчелкой-журналистом. Симферополь
Кошка позирует радом с Пчелкой-журналистом. Симферополь
У кошек температура тела выше человеческой на два градуса, а костей в скелете на 40 больше – вот почему они такие теплые и гибкие! А еще они спят по 16 часов в день (могут себе позволить) и издают около ста различных звуков, что в десять раз больше, чем собаки. До сих пор все ученые мира так и не выяснили, при помощи какого органа коты мурлычут, но эти звуки благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
Кошка Муся в Ласточкином гнезде в Крыму
Кошка Муся в Ласточкином гнезде в Крыму
А еще коты – труженики. Они и в нашем современном мире работают ловцами мышей в крупнейших музеях и библиотеках. Но единственный в мире кот-редактор работает в редакции РИА Новости Крым.
Кот Мостик
Кот Мостик
Кота Мостика подобрали строители Крымского моста, он стал главным блогером, рассказывающим о поэтапном возведении этого грандиозного сооружения.
Коту Мотику лапу лично жал президент Владимир Путин.
А в 2020 году, после завершения строительства транспортной артерии между Кубанью и Крымским полуостровом, Мостик перебрался в редакцию РИА Новости Крым и стал журналистом, рассказывающим о Крыме и о других котах-трудоголиках разных профессий.
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Мостик – популярная личность: у него в подписчиках более 50 тысяч человек из множества стран.
Мостик больше всего на свете любит креветки и свою родную редакцию, хотя иногда по-начальственному ворчит на своих кожаных подчиненных.
Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
