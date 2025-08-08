Рейтинг@Mail.ru
"Маршрут Трампа" через Армению: к чему Пашинян ведет страну
"Маршрут Трампа" через Армению: к чему Пашинян ведет страну
"Маршрут Трампа" через Армению: к чему Пашинян ведет страну - РИА Новости Крым, 08.08.2025
"Маршрут Трампа" через Армению: к чему Пашинян ведет страну
Передача Арменией Соединенным Штатам эксклюзивных прав на освоение транзитного коридора через свои стратегические территории станет предательством армянского... РИА Новости Крым, 08.08.2025
Андрей Никифоров: Пашинян через договоренности с Западом ведет Армению к потере суверенитета
Андрей Никифоров: Пашинян через договоренности с Западом ведет Армению к потере суверенитета
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Передача Арменией Соединенным Штатам эксклюзивных прав на освоение транзитного коридора через свои стратегические территории станет предательством армянского народа и, по сути, отказом от суверенитета страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Андрей Никифоров.Накануне агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Армения предоставит США эксклюзивные права на освоение транзитного коридора, который проходит через ее территорию от Азербайджана до Нахичеванской автономной республики. Такой коридор назовут "маршрутом Трампа для международного мира и процветания". Соответствующие документы подписывают президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 8 августа."Зангезурский коридор – это чуть ли не последняя козырная карта, которая у Армении оставалась, и ее просто берут и отдают американцам. Это отказ от суверенитета Армении, от значительной части своей территории, причем стратегически важной. Даже не знаю, как армяне там это терпят. Потому что это не сдача даже, не капитуляция... Это предательство", – прокомментировал Никифоров.Однако именно для осуществления такой антиармянской политики Пашиняна и ставили премьер-министром страны, заметил политолог. Разумеется, она же является и антироссийской, а также такой, которая противоречит интересам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), имеющей российский вектор, добавил Никифоров.И хотя Армения формально все еще состоит в ОДКБ, фактически она приостановила в этой структуре свою деятельность, так как ее присутствие в организации обусловливалось не возможностями армянских войск, сказал эксперт.Все происходящее вполне может означать, что иностранное военное присутствие в Армении будет наращиваться, считает политолог."Но вряд ли это будут США. А вот какая-нибудь Франция, особенно если следующий за Макроном президент будет иметь такие же комплекс Наполеона, вполне может быть, что там как-то обоснуется. Тем более Армении сейчас нужно срочно менять хозяина. Сама она даже остатки своего суверенитета обеспечить не сможет", – считает Никифоров.При этом новые договоренности с Арменией для США и в целом для коллективного Запада, безусловно, являются определенной победой, в которой в той или иной степени заинтересованы также Азербайджан и Турция, отметил эксперт. Для России это не просто блокировка одного из возможных вариантов коридора север – юг, добавил он."Нас блокируют в Закавказье, перекрывая возможность развивать там какие-либо транспортные коммуникации, их будут здесь развивать другие. Конечно, нам это невыгодно. Но мы теряем сейчас даже не Зангезурский коридор, а вообще Армению как союзника, на которого можно опираться на Южном Кавказе", – сказал политолог.По мнению эксперта, сложившуюся ситуацию еще нельзя назвать полностью необратимой, хотя "дров наломано уже достаточно много".Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин высказал мнение, что президент США Дональд Трамп в свойственном ему стиле ведения дел продолжает наступать на Россию, "убаюкивая" в дипломатической сфере и одновременно атакуя с флангов, в частности прорываясь на Южный Кавказ.Член Общественной палаты РФ, журналист и телеведущий Армен Гаспарян считает, что заключение меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку рискует крайне быстро перейти в фазу национального предательства интересов армянского народа из-за так называемого "Зангезурского коридора"."Зангезурский коридор" – 40-километровый транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область на юге Армении (арм. Зангезур). Баку при поддержке Турции рассматривает "Зангезурский коридор" как стратегический проект и настаивает на том, что эта территория является "историческими землями" Азербайджана. В Армении опасаются, что этот транспортный маршрут отрежет страну от границы с Ираном и приведет к потере Сюникской области.
армения, сша, мнения, андрей никифоров, россия, политика, новости, в мире, азербайджан
"Маршрут Трампа" через Армению: к чему Пашинян ведет страну

Пашинян через договоренности с Западом ведет Армению к потере суверенитета - политолог

14:05 08.08.2025
 
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Передача Арменией Соединенным Штатам эксклюзивных прав на освоение транзитного коридора через свои стратегические территории станет предательством армянского народа и, по сути, отказом от суверенитета страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Андрей Никифоров.
Андрей Никифоров: Пашинян через договоренности с Западом ведет Армению к потере суверенитета
14:05
Накануне агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Армения предоставит США эксклюзивные права на освоение транзитного коридора, который проходит через ее территорию от Азербайджана до Нахичеванской автономной республики. Такой коридор назовут "маршрутом Трампа для международного мира и процветания". Соответствующие документы подписывают президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 8 августа.
"Зангезурский коридор – это чуть ли не последняя козырная карта, которая у Армении оставалась, и ее просто берут и отдают американцам. Это отказ от суверенитета Армении, от значительной части своей территории, причем стратегически важной. Даже не знаю, как армяне там это терпят. Потому что это не сдача даже, не капитуляция... Это предательство", – прокомментировал Никифоров.
Однако именно для осуществления такой антиармянской политики Пашиняна и ставили премьер-министром страны, заметил политолог. Разумеется, она же является и антироссийской, а также такой, которая противоречит интересам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), имеющей российский вектор, добавил Никифоров.
И хотя Армения формально все еще состоит в ОДКБ, фактически она приостановила в этой структуре свою деятельность, так как ее присутствие в организации обусловливалось не возможностями армянских войск, сказал эксперт.
"Армянские вооруженные силы вряд ли являются фактором, который в значительной степени формирует коллективную безопасность в рамках организации. Армения в большей степени участвовала в этой структуре как важная стратегическая территория. Но самые важные ее стратегические куски уже передаются под иностранное управление. Причем здесь тогда ОДКБ и зачем Армения в рамках ОДКБ? Обесценивается ее участие", – прокомментировал Никифоров.
Все происходящее вполне может означать, что иностранное военное присутствие в Армении будет наращиваться, считает политолог.
"Но вряд ли это будут США. А вот какая-нибудь Франция, особенно если следующий за Макроном президент будет иметь такие же комплекс Наполеона, вполне может быть, что там как-то обоснуется. Тем более Армении сейчас нужно срочно менять хозяина. Сама она даже остатки своего суверенитета обеспечить не сможет", – считает Никифоров.
При этом новые договоренности с Арменией для США и в целом для коллективного Запада, безусловно, являются определенной победой, в которой в той или иной степени заинтересованы также Азербайджан и Турция, отметил эксперт. Для России это не просто блокировка одного из возможных вариантов коридора север – юг, добавил он.
"Нас блокируют в Закавказье, перекрывая возможность развивать там какие-либо транспортные коммуникации, их будут здесь развивать другие. Конечно, нам это невыгодно. Но мы теряем сейчас даже не Зангезурский коридор, а вообще Армению как союзника, на которого можно опираться на Южном Кавказе", – сказал политолог.
По мнению эксперта, сложившуюся ситуацию еще нельзя назвать полностью необратимой, хотя "дров наломано уже достаточно много".
"Все пока что еще обратимо... И если придет кто-то после Пашиняна – хотя я не представляю, как это может произойти – и начнет все это реконструировать, то ему предстоит немало работы, и с каждым днем этой работы на перспективу становится все больше", – резюмировал политолог.
Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин высказал мнение, что президент США Дональд Трамп в свойственном ему стиле ведения дел продолжает наступать на Россию, "убаюкивая" в дипломатической сфере и одновременно атакуя с флангов, в частности прорываясь на Южный Кавказ.
Член Общественной палаты РФ, журналист и телеведущий Армен Гаспарян считает, что заключение меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку рискует крайне быстро перейти в фазу национального предательства интересов армянского народа из-за так называемого "Зангезурского коридора".
"Зангезурский коридор" – 40-километровый транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область на юге Армении (арм. Зангезур). Баку при поддержке Турции рассматривает "Зангезурский коридор" как стратегический проект и настаивает на том, что эта территория является "историческими землями" Азербайджана. В Армении опасаются, что этот транспортный маршрут отрежет страну от границы с Ираном и приведет к потере Сюникской области.
Пашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза
К чему приведет раскол в Армении власти и церкви – мнение священника
АрменияСШАМненияАндрей НикифоровРоссияПолитикаНовостиВ миреАзербайджан
 
