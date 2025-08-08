https://crimea.ria.ru/20250808/magnitnaya-burya-na-pike--zemlya-peresekla-kray-koronalnoy-dyry-1148591274.html

Магнитная буря на пике – Земля пересекла край корональной дыры

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Земля пересекла "край" корональной дыры, первые магнитные бури обрушатся на Землю в течение ближайших двух часов. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Ученые накануне прогнозировали, что 8 августа на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца.Ученые добавили, что плотность плазмы, напротив, падает, как и должно быть, согласно современным моделям солнечного ветра. В течение ближайших 1-2 часов ожидаются первые геомагнитные возмущения.4 августа на Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка. Кроме того, ученые зафиксировали сильную вспышку класса M2.9, которая стала самой мощной за последние полтора месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюАктивность Солнца в июле выросла в три разаВ РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта

