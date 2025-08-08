Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря на пике – Земля пересекла край корональной дыры - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250808/magnitnaya-burya-na-pike--zemlya-peresekla-kray-koronalnoy-dyry-1148591274.html
Магнитная буря на пике – Земля пересекла край корональной дыры
Магнитная буря на пике – Земля пересекла край корональной дыры - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Магнитная буря на пике – Земля пересекла край корональной дыры
Земля пересекла "край" корональной дыры, первые магнитные бури обрушатся на Землю в течение ближайших двух часов. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T21:32
2025-08-08T20:32
магнитные бури
вспышки на солнце
солнце
земля
метеозависимость
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148562482_0:75:792:521_1920x0_80_0_0_165e290077a943b53696a9dc3a6a8e07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Земля пересекла "край" корональной дыры, первые магнитные бури обрушатся на Землю в течение ближайших двух часов. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Ученые накануне прогнозировали, что 8 августа на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца.Ученые добавили, что плотность плазмы, напротив, падает, как и должно быть, согласно современным моделям солнечного ветра. В течение ближайших 1-2 часов ожидаются первые геомагнитные возмущения.4 августа на Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка. Кроме того, ученые зафиксировали сильную вспышку класса M2.9, которая стала самой мощной за последние полтора месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюАктивность Солнца в июле выросла в три разаВ РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148562482_0:1:792:595_1920x0_80_0_0_b0771b95caeba9e033cf106acd87f305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, земля, метеозависимость, космос, новости
Магнитная буря на пике – Земля пересекла край корональной дыры

Пик магнитной бури на Земле ожидают в ночь на 9 августа – ученые

21:32 08.08.2025
 
© xras.ruСпутники на фоне Солнца
Спутники на фоне Солнца
© xras.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Земля пересекла "край" корональной дыры, первые магнитные бури обрушатся на Землю в течение ближайших двух часов. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Ученые накануне прогнозировали, что 8 августа на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца.
"Земля около часа назад пересекла "край" корональной дыры. В настоящее время наблюдается рост температуры и скорости солнечного ветра", – сказано в сообщении.
Ученые добавили, что плотность плазмы, напротив, падает, как и должно быть, согласно современным моделям солнечного ветра. В течение ближайших 1-2 часов ожидаются первые геомагнитные возмущения.
"Прилет к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности, согласно последним расчетам, ожидаются ближе к полуночи", – добавили в сообщении.
4 августа на Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка. Кроме того, ученые зафиксировали сильную вспышку класса M2.9, которая стала самой мощной за последние полтора месяца.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
Активность Солнца в июле выросла в три раза
В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
 
Магнитные буриВспышки на СолнцеСолнцеЗемляМетеозависимостькосмосНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:27Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
22:20Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
22:14Новости Сочи: в городе отменили беспилотную опасность
22:12Симоньян назвала главную идею своей новой книги
21:51"Это потрясающе": Симоньян поделилась впечатлениями о Новом Херсонесе
21:41Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма
21:32Магнитная буря на пике – Земля пересекла край корональной дыры
21:26Симоньян рассказала, как ИИ изменит облик человечества
21:11Просто сказка: погода в Крыму на выходных
20:58В Сочи отражают атаку беспилотников
20:54Девять микрорайонов Симферополя остались без воды
20:36Многие люди на Западе видят в России спасение для своих семей – Симоньян
20:24Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП
20:08Чем слово отзовется: кто учит людей говорить правильно и красиво
19:50ЕС выделит Украине новый транш
19:32Шесть человек пострадали в аварии на канатной дороге в Нальчике
19:20В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги
19:05Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России
18:50Спасатели эвакуировали 10 человек с оборванной канатной дороги в Нальчике
18:36В состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов
Лента новостейМолния