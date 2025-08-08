Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа
Крымский мост - в очереди со стороны Керчи ожидают проезда 460 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 460 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на девять часов утра.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 460 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
За два часа очередь выросла более чем вдвое: по данным на семь часов утра проезда ожидали 200 автомобилей.
В ночь на пятницу очереди на транспортном переходе не было. Тогда как накануне заторы начали формироваться с самого утра и к 18 часам 7 августа в пробке с обеих сторон находились уже больше 2 тысяч авто. В такие периоды волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам.
Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
