Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250808/krymskiy-most-ochered-vyrosla-vdvoe-za-dva-chasa-1148575034.html
Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа
Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа
На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 460 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T09:26
2025-08-08T09:26
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553812_1:0:1244:699_1920x0_80_0_0_d6a1e011662734763144cbdca6bdb42d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 460 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на девять часов утра.За два часа очередь выросла более чем вдвое: по данным на семь часов утра проезда ожидали 200 автомобилей.В ночь на пятницу очереди на транспортном переходе не было. Тогда как накануне заторы начали формироваться с самого утра и к 18 часам 7 августа в пробке с обеих сторон находились уже больше 2 тысяч авто. В такие периоды волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам.Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуПоезда в Крым меняют маршруты и графикКак туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553812_156:0:1088:699_1920x0_80_0_0_c4005b24f56f7f12f95dcb7841143a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа

Крымский мост - в очереди со стороны Керчи ожидают проезда 460 автомобилей

09:26 08.08.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 460 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на девять часов утра.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 460 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
За два часа очередь выросла более чем вдвое: по данным на семь часов утра проезда ожидали 200 автомобилей.
В ночь на пятницу очереди на транспортном переходе не было. Тогда как накануне заторы начали формироваться с самого утра и к 18 часам 7 августа в пробке с обеих сторон находились уже больше 2 тысяч авто. В такие периоды волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам.
Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКрымНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Пять поездов из Крыма задерживаются в пути
09:26Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа
09:16В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
08:56Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"
08:32В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи
08:12Корабли России и Китая вышли в Японское море
07:41В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
07:168 беспилотников сбиты над Крымом
07:13Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
06:51Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар
06:42Миру мур: ко Всемирному дню кошек
06:24150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России"
06:07Эвакуация людей и закрытый микрорайон – в Симферополе пройдут учения
00:01Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 8 августа
23:53Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным
23:08Место встречи Путина и Трампа и задержка поездов в Крым – главное за день
22:54В Севастополе открывают первый эко-отель в заповедной зоне у моря
22:35Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов
22:06Крымский мост – обстановка сейчас
Лента новостейМолния