Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T22:20
2025-08-08T22:20
2025-08-08T22:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
