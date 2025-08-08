Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
Новости
крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

22:20 08.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - отмечается в публикации на 22:00.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах Крыма
 
