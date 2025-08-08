https://crimea.ria.ru/20250808/krym-ne-daet-zapadu-dushit-rossiyu-v-obyatiyakh-anakondy-1148566361.html

Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"

Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"

2025-08-08

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. США не оставляют попыток задушить Россию политическими и военными конфликтами вокруг, а также санкциями, прямыми и вторичными. Но сделать это Западу во главе с Вашингтоном и Лондоном не дают Крым и Белоруссия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.По словам политолога, президент США Дональд Трамп продолжает чередовать политику американского глобализма с изоляционизмом, который, однако, в силу своих особенностей не исключает военно-политического присутствия Америки в разных регионах мира.Это необходимо Соединенным Штатам для обеспечения их благополучия, прежде всего экономического, к чему стремится Трамп. При этом стратегия используется проверенная историей с точки зрения эффективности, отмечает эксперт.Россию хотят окружить своего рода петлей, затянуть которую американские стратеги мечтали последние лет 100, а британские все 250, сказал Ирхин.Речь об удушающих "объятиях" Запада, которые он открывает перед Россией через Прибалтику, Восточную Европу, Южный Кавказ, Ближний Восток, Восточную и Юго-Восточную Азию, пояснил Ирхин.Однако есть две территории, которые путают Америке и Британии карты. Одна из них в границах России, а другая - за ее пределами, но обе одинаково значимы, считает политолог.Это объясняет огромные усилия, которые предпринимаются, чтобы обеспечить безопасность Крыма, укрепить его обороноспособность, в частности ПВО, заметил Ирхин."Противостоять этой петле анаконды в сухопутном пространстве, как показывает история, в принципе невозможно эффективно. Но здесь не совсем сухопутное пространство. Оно хоть и закрытое, но Черноморское и разрывает эту Балто – Восточно-Европейско – Черноморско – Каспийскую петлю", – заключил эксперт.В июне ученые из разных стран на конференции в Севастополе обсуждали роль Крыма в формировании цивилизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ Введут ли США новые санкции против РФ – ответ ТрампаЗеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию

