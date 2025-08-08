https://crimea.ria.ru/20250808/krym-ne-daet-zapadu-dushit-rossiyu-v-obyatiyakh-anakondy-1148566361.html
Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"
Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды" - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"
США не оставляют попыток задушить Россию политическими и военными конфликтами вокруг, а также санкциями, прямыми и вторичными. Но сделать это Западу во главе с... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T08:56
2025-08-08T08:56
2025-08-08T09:10
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
крым
белоруссия
россия
безопасность
мнения
политика
внешняя политика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147517146_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_57070317f111f83782dc35d681f6bd40.jpg
Крым защищает Россию от удушающего приема анаконды в исполнении Запада – политолог Ирхин
Крым защищает Россию от удушающего приема анаконды в исполнении Запада – политолог Ирхин
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. США не оставляют попыток задушить Россию политическими и военными конфликтами вокруг, а также санкциями, прямыми и вторичными. Но сделать это Западу во главе с Вашингтоном и Лондоном не дают Крым и Белоруссия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.По словам политолога, президент США Дональд Трамп продолжает чередовать политику американского глобализма с изоляционизмом, который, однако, в силу своих особенностей не исключает военно-политического присутствия Америки в разных регионах мира.Это необходимо Соединенным Штатам для обеспечения их благополучия, прежде всего экономического, к чему стремится Трамп. При этом стратегия используется проверенная историей с точки зрения эффективности, отмечает эксперт.Россию хотят окружить своего рода петлей, затянуть которую американские стратеги мечтали последние лет 100, а британские все 250, сказал Ирхин.Речь об удушающих "объятиях" Запада, которые он открывает перед Россией через Прибалтику, Восточную Европу, Южный Кавказ, Ближний Восток, Восточную и Юго-Восточную Азию, пояснил Ирхин.Однако есть две территории, которые путают Америке и Британии карты. Одна из них в границах России, а другая - за ее пределами, но обе одинаково значимы, считает политолог.Это объясняет огромные усилия, которые предпринимаются, чтобы обеспечить безопасность Крыма, укрепить его обороноспособность, в частности ПВО, заметил Ирхин."Противостоять этой петле анаконды в сухопутном пространстве, как показывает история, в принципе невозможно эффективно. Но здесь не совсем сухопутное пространство. Оно хоть и закрытое, но Черноморское и разрывает эту Балто – Восточно-Европейско – Черноморско – Каспийскую петлю", – заключил эксперт.В июне ученые из разных стран на конференции в Севастополе обсуждали роль Крыма в формировании цивилизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ Введут ли США новые санкции против РФ – ответ ТрампаЗеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
https://crimea.ria.ru/20250529/putin-krym--unikalnoe-mesto-na-zemle-1146810638.html
крым
белоруссия
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147517146_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3fe31b0f678c9efdc46ff0e0bccf4aab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ирхин, крым, белоруссия, россия, безопасность, мнения, политика, внешняя политика, сша, коллективный запад
Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"
Крым защищает Россию от удушающего приема анаконды в исполнении Запада – политолог
08:56 08.08.2025 (обновлено: 09:10 08.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым.
США не оставляют попыток задушить Россию политическими и военными конфликтами вокруг, а также санкциями, прямыми и вторичными. Но сделать это Западу во главе с Вашингтоном и Лондоном не дают Крым и Белоруссия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.
По словам политолога, президент США Дональд Трамп продолжает чередовать политику американского глобализма с изоляционизмом, который, однако, в силу своих особенностей не исключает военно-политического присутствия Америки в разных регионах мира.
Это необходимо Соединенным Штатам для обеспечения их благополучия, прежде всего экономического, к чему стремится Трамп. При этом стратегия используется проверенная историей с точки зрения эффективности, отмечает эксперт.
Россию хотят окружить своего рода петлей, затянуть которую американские стратеги мечтали последние лет 100, а британские все 250, сказал Ирхин.
Речь об удушающих "объятиях" Запада, которые он открывает перед Россией через Прибалтику, Восточную Европу, Южный Кавказ, Ближний Восток, Восточную и Юго-Восточную Азию, пояснил Ирхин.
Однако есть две территории, которые путают Америке и Британии карты. Одна из них в границах России, а другая - за ее пределами, но обе одинаково значимы, считает политолог.
"В этой петле есть два пробела в западной стратегии. Есть Беларусь, которая рвет эту петлю, и Крым. Да, я бы Крымский полуостров приравнял к этому единственному союзнику России в западной части постсоветского пространства. Они не позволяют в полной мере этот силовой удушающий прием анаконды применить против нас", – сказал политолог.
Это объясняет огромные усилия, которые предпринимаются, чтобы обеспечить безопасность Крыма, укрепить его обороноспособность, в частности ПВО, заметил Ирхин.
"Противостоять этой петле анаконды в сухопутном пространстве, как показывает история, в принципе невозможно эффективно. Но здесь не совсем сухопутное пространство. Оно хоть и закрытое, но Черноморское и разрывает эту Балто – Восточно-Европейско – Черноморско – Каспийскую петлю", – заключил эксперт.
В июне ученые из разных стран на конференции в Севастополе обсуждали
роль Крыма в формировании цивилизации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: