Корабли России и Китая вышли в Японское море

2025-08-08T08:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в состав отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эскадренный миноносец "Шаосин" в обеспечении судов снабжения обеих стран.Главными задачами совместного патрулирования, по информации ведомства, является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР."Также российские и китайские военные моряки традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", – добавили в военном ведомстве.Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе.Днем ранее корабли РФ и КНР завершили проведение российско-китайского учения "Морское взаимодействие – 2025", которое проходило 1 – 5 августа на полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкцииРФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – ПутинНовые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем

