Рейтинг@Mail.ru
Корабли России и Китая вышли в Японское море - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250808/korabli-rossii-i-kitaya-vyshli-v-yaponskoe-more-1148573424.html
Корабли России и Китая вышли в Японское море
Корабли России и Китая вышли в Японское море - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Корабли России и Китая вышли в Японское море
Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T08:12
2025-08-08T00:47
россия
китай
министерство обороны рф
армия и флот
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121149831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ac61d80eb16184f9cd776af0a3d5e16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в состав отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эскадренный миноносец "Шаосин" в обеспечении судов снабжения обеих стран.Главными задачами совместного патрулирования, по информации ведомства, является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР."Также российские и китайские военные моряки традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", – добавили в военном ведомстве.Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе.Днем ранее корабли РФ и КНР завершили проведение российско-китайского учения "Морское взаимодействие – 2025", которое проходило 1 – 5 августа на полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкцииРФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – ПутинНовые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем
https://crimea.ria.ru/20250713/lavrov-i-van-i-dogovorilis-o-novom-etape-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-1147923465.html
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121149831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a0aa407661993cbd60e76f8e6434160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, министерство обороны рф, армия и флот, безопасность, новости
Корабли России и Китая вышли в Японское море

Корабли России и Китая вышли на совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона

08:12 08.08.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота Адмирал Трибуц - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в Минобороны РФ.
"Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая сформировали совместный отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в состав отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эскадренный миноносец "Шаосин" в обеспечении судов снабжения обеих стран.
Главными задачами совместного патрулирования, по информации ведомства, является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.
"Также российские и китайские военные моряки традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", – добавили в военном ведомстве.
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе.
Днем ранее корабли РФ и КНР завершили проведение российско-китайского учения "Морское взаимодействие – 2025", которое проходило 1 – 5 августа на полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции
РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин
Новые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И
13 июля, 18:35
Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
 
РоссияКитайМинистерство обороны РФАрмия и флотБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Пять поездов из Крыма задерживаются в пути
09:26Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа
09:16В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
08:56Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"
08:32В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи
08:12Корабли России и Китая вышли в Японское море
07:41В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
07:168 беспилотников сбиты над Крымом
07:13Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
06:51Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар
06:42Миру мур: ко Всемирному дню кошек
06:24150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России"
06:07Эвакуация людей и закрытый микрорайон – в Симферополе пройдут учения
00:01Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 8 августа
23:53Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным
23:08Место встречи Путина и Трампа и задержка поездов в Крым – главное за день
22:54В Севастополе открывают первый эко-отель в заповедной зоне у моря
22:35Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов
22:06Крымский мост – обстановка сейчас
Лента новостейМолния