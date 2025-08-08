https://crimea.ria.ru/20250808/gde-v-krymu-v-pyatnitsu-prolyutsya-grozovye-dozhdi-1148560184.html
Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди
Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди
В пятницу в южных и восточных районах Крыма пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-08T00:01
2025-08-08T00:01
2025-08-07T23:11
Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди
На юге и востоке Крыма в пятницу пройдут кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в южных и восточных районах Крыма пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +19…24, на южном и восточном побережье до +28; днем +29…34, в горах +23…28", - отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +32...34.
В Ялте и Алуште ожидаются дожди с грозами. Ночью столики термометров покажут +26...28, днем +31...33. В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +22...28, днем до +34 градусов.
