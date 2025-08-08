https://crimea.ria.ru/20250808/gde-v-krymu-v-pyatnitsu-prolyutsya-grozovye-dozhdi-1148560184.html

Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди

В пятницу в южных и восточных районах Крыма пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-08T00:01

2025-08-08T00:01

2025-08-07T23:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в южных и восточных районах Крыма пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +32...34.В Ялте и Алуште ожидаются дожди с грозами. Ночью столики термометров покажут +26...28, днем +31...33. В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +22...28, днем до +34 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

