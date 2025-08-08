Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди
Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди
В пятницу в южных и восточных районах Крыма пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148015067_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_c6d8aeb2d9f38ff18f7856930e314e2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в южных и восточных районах Крыма пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +32...34.В Ялте и Алуште ожидаются дожди с грозами. Ночью столики термометров покажут +26...28, днем +31...33. В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +22...28, днем до +34 градусов.
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, алушта, ялта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди

На юге и востоке Крыма в пятницу пройдут кратковременные дожди с грозами

00:01 08.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в южных и восточных районах Крыма пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +19…24, на южном и восточном побережье до +28; днем +29…34, в горах +23…28", - отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +32...34.
В Ялте и Алуште ожидаются дожди с грозами. Ночью столики термометров покажут +26...28, днем +31...33. В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +22...28, днем до +34 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
