Эвакуация людей и закрытый микрорайон – в Симферополе пройдут учения

2025-08-08T06:07
2025-08-08T06:07
2025-08-07T23:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе на пять часов закроют въезд в микрорайон в районе улицы Бела Куна. Это связано с проведением учебных антитеррористических мероприятий, предупредили в администрации крымской столицы.Отмечается, что тренировки будут проходить с 10:00 до 17:00 в районе домов по ул. Бела Куна, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 21, 31.Симферопольцев призывают заранее планировать объездные маршруты, выполнять требования сотрудников силовых структур, не вести фото и видеосъемку, а также сохранять спокойствие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе на пять часов закроют въезд в микрорайон в районе улицы Бела Куна. Это связано с проведением учебных антитеррористических мероприятий, предупредили в администрации крымской столицы.
Отмечается, что тренировки будут проходить с 10:00 до 17:00 в районе домов по ул. Бела Куна, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 21, 31.
"В рамках учений будут временно перекрыты подъездные пути к указанным адресам, проверена готовность экстренных служб, включая оповещение и эвакуацию", - уточнили власти.
Симферопольцев призывают заранее планировать объездные маршруты, выполнять требования сотрудников силовых структур, не вести фото и видеосъемку, а также сохранять спокойствие.
Симферопольцев призывают заранее планировать объездные маршруты, выполнять требования сотрудников силовых структур, не вести фото и видеосъемку, а также сохранять спокойствие.