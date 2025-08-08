https://crimea.ria.ru/20250808/es-vydelit-ukraine-novyy-transh-1148594503.html
ЕС выделит Украине новый транш
Украина получит четвертый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза. Соответствующее решение было принято Советом ЕС, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украина получит четвертый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза. Соответствующее решение было принято Советом ЕС, пишет РИА Новости.Как заявляется, "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины".Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.29 июля Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Киеву до урегулирования ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в РоссиюМиллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли этоУкраине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль
