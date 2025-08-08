Рейтинг@Mail.ru
ЕС выделит Украине новый транш - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Украина получит четвертый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза. Соответствующее решение было принято Советом ЕС, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украина получит четвертый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза. Соответствующее решение было принято Советом ЕС, пишет РИА Новости.Как заявляется, "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины".Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.29 июля Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Киеву до урегулирования ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП).
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украина получит четвертый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза. Соответствующее решение было принято Советом ЕС, пишет РИА Новости.
"Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки", - указывается в документе.
Как заявляется, "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины".
Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.
29 июля Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Киеву до урегулирования ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль
 
Европейский Союз (ЕС)УкраинаВ миреНовостиДеньгиЕвроЭкономика
 
