https://crimea.ria.ru/20250808/dva-poezda-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1148581735.html

Два поезда из Крыма задерживаются в пути

Два поезда из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Два поезда из Крыма задерживаются в пути

Два поезда "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T13:30

2025-08-08T13:30

2025-08-08T13:30

гранд сервис экспресс

поезд

крым

новости крыма

транспорт

российские железные дороги (ржд)

железные дороги крыма

поезд "таврия"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147758497_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_c5f58c66015bca5896e4524b329d168d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".Время задержки до пяти часов. По данным на 13 часов в пятницу от графика отстают следующие составы:- №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 5 часов, - №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1 час.Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения. При этом, как отметили в компании, время задержки в пути может меняться.Пассажирам доступна питьевая вода в кулерах, также им по возможности предоставляется питание, особенно детям и маломобильным гражданам.Накануне ночью поезда из Крыма также отставали от графика, тогда время задержки составляло более пяти часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгодаПоезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на КубаниПоезда в Крым меняют маршруты и график

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, крым, новости крыма, транспорт, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, поезд "таврия"