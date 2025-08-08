Рейтинг@Mail.ru
Два поезда из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Два поезда из Крыма задерживаются в пути
Два поезда из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Два поезда из Крыма задерживаются в пути
Два поезда "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147758497_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_c5f58c66015bca5896e4524b329d168d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".Время задержки до пяти часов. По данным на 13 часов в пятницу от графика отстают следующие составы:- №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 5 часов, - №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1 час.Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения. При этом, как отметили в компании, время задержки в пути может меняться.Пассажирам доступна питьевая вода в кулерах, также им по возможности предоставляется питание, особенно детям и маломобильным гражданам.Накануне ночью поезда из Крыма также отставали от графика, тогда время задержки составляло более пяти часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгодаПоезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на КубаниПоезда в Крым меняют маршруты и график
РИА Новости Крым
гранд сервис экспресс, поезд, крым, новости крыма, транспорт, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, поезд "таврия"
Два поезда из Крыма задерживаются в пути

Два поезда "Таврия" из Крыма задерживаются в пути - перевозчик

13:30 08.08.2025
 
Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".
Время задержки до пяти часов. По данным на 13 часов в пятницу от графика отстают следующие составы:
- №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 5 часов,
- №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1 час.
Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения. При этом, как отметили в компании, время задержки в пути может меняться.
Пассажирам доступна питьевая вода в кулерах, также им по возможности предоставляется питание, особенно детям и маломобильным гражданам.
Накануне ночью поезда из Крыма также отставали от графика, тогда время задержки составляло более пяти часов.
Гранд Сервис ЭкспрессПоездКрымНовости КрымаТранспортРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаПоезд "Таврия"
 
