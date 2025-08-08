Рейтинг@Mail.ru
До 12 выросло число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике
https://crimea.ria.ru/20250808/do-12-vyroslo-chislo-postradavshikh-pri-obryve-kanatnoy-dorogi-v-nalchike-1148600405.html
До 12 выросло число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике
До 12 выросло число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике - РИА Новости Крым, 08.08.2025
До 12 выросло число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике
Двенадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали после обрыва канатки в Нальчике,. Об этом сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали после обрыва канатки в Нальчике,. Об этом сообщил минздрав Кабардино-Балкарии.Отмечается, что шестеро из пассажиров после ЧП госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.По информации минздрава, состояние пяти госпитализированных пациентов оценивается как средней тяжести, а еще один находится в тяжелом состоянии в операционном зале, для него была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.Обрыв канатно-кресельной дороге в Нальчике произошел в пятницу вечером. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем и эвакуации 10 человек. Позже число пострадавших выросло до шести человек, пятеро из них были госпитализированы. По данным регионального главка МЧС России, всего в канатной дороге находился 21 человек, 13 из них были эвакуированы во время поисково-спасательных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
До 12 выросло число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике

23:33 08.08.2025
 
© МЧС Кабардино-БалкарииВ Нальчике оборвалась канатная дорога
В Нальчике оборвалась канатная дорога
© МЧС Кабардино-Балкарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали после обрыва канатки в Нальчике,. Об этом сообщил минздрав Кабардино-Балкарии.
Отмечается, что шестеро из пассажиров после ЧП госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
"В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших. Из них шесть были госпитализированы, а еще шесть человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
По информации минздрава, состояние пяти госпитализированных пациентов оценивается как средней тяжести, а еще один находится в тяжелом состоянии в операционном зале, для него была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.
Обрыв канатно-кресельной дороге в Нальчике произошел в пятницу вечером. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем и эвакуации 10 человек. Позже число пострадавших выросло до шести человек, пятеро из них были госпитализированы. По данным регионального главка МЧС России, всего в канатной дороге находился 21 человек, 13 из них были эвакуированы во время поисково-спасательных работ.
