Что происходит на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Что происходит на Крымском мосту
Что происходит на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Что происходит на Крымском мосту
На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 161 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T12:04
2025-08-08T12:04
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
транспорт
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 161 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на девять часов утра.В ночь на пятницу очереди на транспортном переходе не было. Тогда как накануне заторы начали формироваться с самого утра и к 18 часам 7 августа в пробке с обеих сторон находились уже больше 2 тысяч авто. В такие периоды волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам.Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, керчь, керченский пролив, транспорт, новости крыма
Что происходит на Крымском мосту

Крымский мост сейчас - очередь уменьшается

12:04 08.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 161 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на девять часов утра.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 161 авто", - говорится в сообщении.
В ночь на пятницу очереди на транспортном переходе не было. Тогда как накануне заторы начали формироваться с самого утра и к 18 часам 7 августа в пробке с обеих сторон находились уже больше 2 тысяч авто. В такие периоды волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам.
Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Читайте также на РИА Новости Крым:
На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
 
Очереди на Крымском мостуКрымский мостКрымКерчьКерченский проливТранспортНовости Крыма
 
