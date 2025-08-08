https://crimea.ria.ru/20250808/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-1148579371.html

Что происходит на Крымском мосту

На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 161 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 161 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на девять часов утра.В ночь на пятницу очереди на транспортном переходе не было. Тогда как накануне заторы начали формироваться с самого утра и к 18 часам 7 августа в пробке с обеих сторон находились уже больше 2 тысяч авто. В такие периоды волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам.Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуПоезда в Крым меняют маршруты и графикКак туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта

