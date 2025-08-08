Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двух - РИА Новости Крым, 08.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250808/chislo-postradavshikh-na-pozhare-v-sevastopole-uvelichilos-do-dvukh-1148589812.html
Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двух
Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двух - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двух
До двух человек выросло число пострадавших на пожаре в автомастерской в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 08.08.2025
севастополь
происшествия
пожар
мчс севастополя
новости севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148589583_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3bfc1d668ca0acd13e412fd61194a4b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. До двух человек выросло число пострадавших на пожаре в автомастерской в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.Сообщение о возгорании в районе улицы Токарева поступило в службу спасения в пятницу в 15:54. К месту оперативно выдвинулись силы МЧС России. Изначально сообщалось об одном пострадавшем мужчине. Он был эвакуирован до прибытия экстренных служб.На месте работают 28 спасателей и девять единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в 17:15.Также в пятницу стало известно, что в центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. Огонь потушили в 15:45.
севастополь, происшествия, пожар, мчс севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма
Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двух

В Севастополе на пожаре в автомастерской пострадали двое мужчин – МЧС

17:05 08.08.2025 (обновлено: 17:20 08.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе пожар в автомобильной мастерской
В Севастополе пожар в автомобильной мастерской
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. До двух человек выросло число пострадавших на пожаре в автомастерской в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в районе улицы Токарева поступило в службу спасения в пятницу в 15:54. К месту оперативно выдвинулись силы МЧС России. Изначально сообщалось об одном пострадавшем мужчине. Он был эвакуирован до прибытия экстренных служб.
"Травмы на месте возгорания по улице Токарева, по уточненной информации, получили двое мужчин. Пострадавшие направлены в медучреждение для госпитализации", – сказано в сообщении.
На месте работают 28 спасателей и девять единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в 17:15.
"Огнеборцы МЧС России не только предотвратили распространение пламени, но и не допустили критического нагрева емкостей с горючими жидкостями, охлаждая их напором из стволов", - отметили в МЧС.
Также в пятницу стало известно, что в центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. Огонь потушили в 15:45.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили
В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности
 
СевастопольПроисшествияПожарМЧС СевастополяНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
