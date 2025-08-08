Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двух
В Севастополе на пожаре в автомастерской пострадали двое мужчин – МЧС
17:05 08.08.2025 (обновлено: 17:20 08.08.2025)
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе пожар в автомобильной мастерской
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. До двух человек выросло число пострадавших на пожаре в автомастерской в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в районе улицы Токарева поступило в службу спасения в пятницу в 15:54. К месту оперативно выдвинулись силы МЧС России. Изначально сообщалось об одном пострадавшем мужчине. Он был эвакуирован до прибытия экстренных служб.
"Травмы на месте возгорания по улице Токарева, по уточненной информации, получили двое мужчин. Пострадавшие направлены в медучреждение для госпитализации", – сказано в сообщении.
На месте работают 28 спасателей и девять единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в 17:15.
"Огнеборцы МЧС России не только предотвратили распространение пламени, но и не допустили критического нагрева емкостей с горючими жидкостями, охлаждая их напором из стволов", - отметили в МЧС.
Также в пятницу стало известно, что в центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. Огонь потушили в 15:45.
