Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двух

До двух человек выросло число пострадавших на пожаре в автомастерской в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. До двух человек выросло число пострадавших на пожаре в автомастерской в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.Сообщение о возгорании в районе улицы Токарева поступило в службу спасения в пятницу в 15:54. К месту оперативно выдвинулись силы МЧС России. Изначально сообщалось об одном пострадавшем мужчине. Он был эвакуирован до прибытия экстренных служб.На месте работают 28 спасателей и девять единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в 17:15.Также в пятницу стало известно, что в центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. Огонь потушили в 15:45. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушилиВ Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветраВ Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности

