https://crimea.ria.ru/20250808/chem-slovo-otzovetsya-kto-uchit-lyudey-govorit-pravilno-i-krasivo--1148467242.html

Чем слово отзовется: кто учит людей говорить правильно и красиво

РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T20:08

2025-08-08T20:08

2025-08-08T20:08

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148467548_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_318d87b6c487bc15a73dfccde4471748.jpg

РИА Новости Крым продолжает цикл материалов о людях редких профессий. О своей необычной работе рассказывает педагог по постановке голоса и речи Людмила Самойленко.Не глотать окончания слов, не цокать, не гэкать и вкладывать в каждое произнесенное слово душу и ум – вот задача педагога по технике речи. Каждый ли может этому научиться, кому нужно перенимать опыт у такого профессионала и в чем особенность речи крымчан – обо всем этом говорим с человеком редкой профессии Людмилой Самойленко.– Людмила Анатольевна, где учатся специалисты, чтобы потом правильно обучать говорить? Ведь сейчас в интернете предлагают массу курсов по ораторскому искусству, но насколько они эффективны, являются педагоги таких курсов профессионалами?– Этому, в первую очередь, учат в театральных вузах. Я закончила Ленинградскую Высшую профсоюзную школу культуры, отделение режиссуры. Обучалась у замечательных педагогов по актерскому мастерству, сценической речи и режиссуре – Коптевой, Катышевой, Лебедевой. Любой театральный вуз дает базовую подготовку для того, чтобы развиваться в профессии дальше: осваивать технику, логику и культуру речи. Я работала с Народным студенческим театром. И образование вкупе с практикой позволили мне стать педагогом по постановке голоса и речи. – Получается, что Вы учились на режиссера, но фактически всегда работали с голосом?– Я работала режиссером, руководителем студенческого театра и педагогом в Крымском федеральном университете. Режиссура предполагает знания актерского мастерства и знание основ сценической речи, а также истории искусств. Постоянная моя работа, которая позволяет мне повышать уровень своих знаний и следить за новинками в этой области и успехами учеников – это работа педагогом по речи и по постановке голоса на телевидении и радио.– А есть разница между теми методами и упражнениями, по которым Вы учились, и теми, как учат сейчас? Может быть, появились какие-то современные методики?– Я за этим пристально слежу, наблюдаю за работой коллег. Например, за деятельностью Анны Бруссер – заведующей кафедрой сценической речи в Театральном институте имени Щукина, которая ведет занятия в Школе ТВ и дает мастер-классы. Естественно, я наблюдаю за тем, какие изменения происходят в работе дикторов и ведущих. Но, поверьте мне, со времен Станиславского базовые знания сценической речи являются основой для выразительной речи. Это работа над дыханием, голосом, артикуляцией, дикцией, над резонаторами, техникой и культурой речи, а также ее логикой.Актеры с "фефектами фикции"– Были ли в Вашей практике какие-либо неисправимые случаи? Если человек хочет научиться, но это не дано ему никак, язык во рту не так расположен?– Конечно, такие случаи были и, думаю, еще будут. Это бывает либо по причине низкой мотивации обучаемого, или его ленности, что у современной молодежи частенько наблюдается. Ведь работа над речью – это ежедневный труд. Бывают такие случаи как логоневроз, по-простому говоря – заикание, которое встречается у 1% людей во всем мире. С этим справляются только специалисты, без помощи логопеда-дефектолога и невролога здесь не обойтись.– Мы помним, какими были советские дикторы. Сейчас же на радио, телевидении, а тем более в интернете появляются люди с дефектами речи. Это стало считаться нормой?– Для диктора это профнепригодность. Считаю, что таких людей нельзя допускать к микрофону. А вот для актера единичные случаи можно допустить. Не надо далеко ходить: Евгений Гришковец – актер, автор и постановщик спектаклей по типу театра одного актера. Несмотря на дефектное произношение, он покорил публику своим обаянием и талантливым актерским исполнением. Искусственные голоса– Почему у дикторов, которые на вокзалах читают объявления, такие сдавленные голоса?– У меня периодически возникают такие же вопросы. Наверное, потому что они не проходят обучение, а если и проходят, то очень поверхностно, их звучание раздражает. Но я вас хочу обрадовать – на Российской железной дороге уже принята установка генерировать голос диктора с помощью искусственного интеллекта. Объявления будет делать специальная программа. Конечно, сама профессия диспетчера не исчезает, просто этот человек будет контролировать работу сгенерированного голоса и во избежание непредвиденных ситуаций включаться в процесс.– Хорошо, что мы заговорили об искусственном интеллекте. С объявлениями на вокзалах и в метро, безусловно, ИИ справится. А может ли он хорошо читать художественные произведения или новости – интенсивно, правильно, с нужными акцентами в речи?– Думаю, что с художественными произведениями ему не совладать. На радио и телевидении тоже нужен человек – это, безусловно, общение, знание техники и логики речи, интонирование, умение грамотно выводить звук и делать его органичным и комфортным для восприятия. А когда это будут искусственные голоса, подобранные в определенном диапазоне, конечно, такую речь очень долго слушать будет неприятно.Наше ухо так устроено, что, когда идет доминирование высоких частот, это действует на уровне подсознания, нас это раздражает и вызывает беспокойство. Вы никогда не задумывались, почему в полицейских сиренах и на машинах скорой помощи используется высокие частоты? Дело в том, что они настраивают человека на осторожность, привлекают внимание, предупреждают об опасности.А когда высокий тон используется для художественного чтения или дикторской работы постоянно – это негативно действует на нервную систему, слушатель устает от такой речи, у него возникает раздражение. Кстати, это одна из причин, почему женщинам, когда они выясняют отношения в семейных спорах, не стоит использовать высокие ноты.Как говорят крымчане– Есть ли понятие наслышанности в дикторской работе?– Я знаю дикторов и ведущих, которые очень много слушают и подстраиваются под речь успешных дикторов. Но все хорошо в меру. Слушать нужно, но плохо, когда человек перенимает манеру и теряет индивидуальность. А я все-таки ратую за то, чтобы у каждого диктора была своя индивидуальная органичная подача текста. Прошли времена, когда диктор отстранялся от темы и от текста, от информации, которую он подает. Сейчас он эмоционально должен быть включен в информацию. Только красивый голос и немного театральная подача – это уже в прошлом.– Есть еще понятие темпа речи. Современные дикторы говорят быстро, не так, как 20 лет тому. Надо ли их искусственно замедлять?– Мне приходится и с этим бороться. Слишком быстрая начитка текста делает его малопонятным для слушателя. Не зря Станиславский в свое время говорил, что актерам-торопыгам необходимо изучить законы логики речи, которые помогают подавать текст грамотно, без спешки, правильно расставить акценты, выделяя фразовые и тактовые ударения, правильно строить интонацию, привнося мысль в звучащую речь. Но во многом темпо-ритм в работе дикторов и ведущих зависит от жанра ТВ. И это надо учитывать. Также необходимо идти в ногу со временем. – Что характеризует речь крымчан и как это можно исправить?– Специфика речи крымчан обусловлена тем, что наш полуостров находится на юге России. Весь великий русский язык делится на три больших диалекта: северные, среднерусские и южнорусские говоры. Поскольку на территории Крыма живет огромное количество народов, то мы впитали в себя особенности и каждого языка.В основу крымского говора лег южнорусский. Для него характерны фрикативное, мягкое "г" и "аканье", которое распространено и на юге Украины. Частое произношение звука "в", как "у" – "прауда", а также "шоканье". И еще множество заимствований из украинского языка, это такие обороты как "я скучаю за тобой" вместо "по тебе", "абы как" вместо "как попало", "так само" вместо "также" и т. д. И вот с этим, конечно, я борюсь. Такое диалектное произношение недопустимо в речи дикторов.Полюбить словари– Какие бы Вы советы дали тому, кто хочет научиться говорить хорошо и правильно?– Самый главный, это, наверное, читать, читать и читать. Эрудиция, словарный запас очень важны. Нужно читать классическую литературу, в которой много описаний. И читать, желательно, вслух не менее 20-30 минут в день. И, конечно, нужно полюбить словари и регулярно к ним обращаться. Язык меняется, это правильно и нормально. То, что раньше было исключением, становится правилом. И за этим необходимо следить. Третье – это включенность, эмоциональная подача. Ведь если мы будем отстраненными, то мы будем малоинтересны собеседнику и зрителю.– Людмила Анатольевна, есть ли у Вас знаменитые ученики?– Ну, я не могу сказать, что знаменитые, это будет некорректно. Мои ученики – дикторы наших крымских государственных теле- и радиоканалов. Я позволю зрителям и слушателям судить об их успешности. Среди учеников есть актеры театра и кино, которых я готовила для обучения в театральных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Например, наш земляк из Красногвардейского района Крыма – Александр Цыбульский, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и теперь работает актером и режиссером Санкт-Петербургского театра "На Литейном", успешно снимается в кино. И, конечно, мое сотрудничество с одной из крупных крымских студий театра и кино дало возможность взрастить много талантливых актеров, которые участвуют в творческих проектах Крыма, фестивалях и снимаются в кино.

2025

