Атаки на регионы РФ и международные разговоры Путина – главное за день

Атаки на регионы России и пять международных разговоров Путина – главное за день
23:04 08.08.2025 (обновлено: 23:05 08.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. ВСУ весь день пытались атаковать регионы России при помощи беспилотников. Президент России Владимир Путин провел пять международных телефонных разговоров. Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма. В Нальчике оборвалась канатная дорога с пассажирами. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поговорила с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.
Атаки на регионы России
В течение всего дня над российскими регионами сбивали украинские беспилотники. Первая атака была отражена утром – 13 украинских БПЛА уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем попытка удара повторилась – 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Вечером еще 23 украинских беспилотника были уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.
В Сочи дважды за день закрывали аэропорт. Из-за этого были задержаны больше 20 рейсов. Из-за угрозы атаки БПЛА жителей и гостей краснодарского курорта просили уйти с пляжей в укрытия. Вечером Андрей Прошунин сообщил, что силы ПВО вновь отражают атаку беспилотников на Сочи. Повреждено окно многоквартирного дома, пострадавших нет.
Кроме того, автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией был закрыт из-за угрозы атаки беспилотников.
Путин провел пять международных разговоров
Президент России Владимир Путин в пятницу провел пять телефонных разговоров с лидерами ряда стран, обсудив с ними, в том числе, украинское урегулирование и встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Российский лидер переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также глава государства рассказал о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса лидерам Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Стрельба в Бахчисарайском районе Крыма
В Бахчисарайском районе Крыма группа неизвестных устроила стрельбу. Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил организовать процессуальную проверку случившегося, чтобы установить время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям.
Симоньян поделилась впечатлениями о Новом Херсонесе
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу провела встречу с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.
В диалоге она поделилась своими впечатлениями от первого посещения музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", рассказала о своем новой книге, о том, почему все больше людей из стран Запада приезжают жить в Россию и поделилась мнением о том, как искусственный интеллект может кардинально изменить облик человечества.
Обрыв канатной дороге в Нальчике
Обрыв канатно-кресельной дороге в Нальчике произошел в пятницу вечером. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем и эвакуации 10 человек. Позже число пострадавших выросло до шести человек, пятеро из них были госпитализированы. По данным регионального главка МЧС России, всего в канатной дороге находился 21 человек, 13 из них были эвакуированы во время поисково-спасательных работ.
