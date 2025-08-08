Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
В аэропорту Геленджика в Краснодарском крае ввели ограничения на полеты. Об этом в пятницу сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T11:55
2025-08-08T12:00
безопасность
росавтотранс
геленджик
новости
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В аэропорту Геленджика в Краснодарском крае ввели ограничения на полеты. Об этом в пятницу сообщили в Росавиации.В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился самолет. О возобновлении работы воздушной гавани сообщалось 9 июля. Тогда в пресс-службе Росавиации рассказали, что аэропорт откроют для выполнения внутренних рейсов.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
геленджик
краснодарский край
безопасность, росавтотранс, геленджик, новости, краснодарский край
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов

Аэропорт Геленджика временно не принимает и не отправляет рейсы

11:55 08.08.2025 (обновлено: 12:00 08.08.2025)
 
© РосавиацияАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик
© Росавиация
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В аэропорту Геленджика в Краснодарском крае ввели ограничения на полеты. Об этом в пятницу сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился самолет. О возобновлении работы воздушной гавани сообщалось 9 июля. Тогда в пресс-службе Росавиации рассказали, что аэропорт откроют для выполнения внутренних рейсов.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.
БезопасностьРосавтотрансГеленджикНовостиКраснодарский край
 
