8 беспилотников сбиты над Крымом
8 беспилотников сбиты над Крымом
8 беспилотников сбиты над Крымом
8 беспилотников сбиты над Крымом
За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом. Об этом утром в пятницу рапортовали в Минобороны страны.Прошлой ночью российская противовоздушная оборона уничтожила 82 украинских беспилотника, 11 - над Крымом. Кроме того, 18 вражеских дронов были сбиты над Крымом уже в утренние часы 7 августа. Также сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на КубаниБритания готовит крупную диверсию в международных водах – СВР
крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф
8 беспилотников сбиты над Крымом

8 беспилотников сбиты над Крымом

07:16 08.08.2025 (обновлено: 07:32 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом. Об этом утром в пятницу рапортовали в Минобороны страны.

"В течение прошедшей ночи с 0.20 до 05.40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Ростовской области, восемь – над территорией Республики Крым, шесть – над территорией Саратовской области, пять – над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Волгоградской областей.

Прошлой ночью российская противовоздушная оборона уничтожила 82 украинских беспилотника, 11 - над Крымом. Кроме того, 18 вражеских дронов были сбиты над Крымом уже в утренние часы 7 августа. Также сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow.
