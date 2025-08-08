https://crimea.ria.ru/20250808/8-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-1148574212.html

8 беспилотников сбиты над Крымом

2025-08-08T07:16

крым

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

новости крыма

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом. Об этом утром в пятницу рапортовали в Минобороны страны.Прошлой ночью российская противовоздушная оборона уничтожила 82 украинских беспилотника, 11 - над Крымом. Кроме того, 18 вражеских дронов были сбиты над Крымом уже в утренние часы 7 августа. Также сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow.

крым

2025

