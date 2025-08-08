https://crimea.ria.ru/20250808/8-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-1148574212.html
8 беспилотников сбиты над Крымом
8 беспилотников сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 08.08.2025
8 беспилотников сбиты над Крымом
За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T07:16
2025-08-08T07:16
2025-08-08T07:32
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости крыма
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148551898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_abf8c1a90e7d1191db5e0f39312ea8a5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом. Об этом утром в пятницу рапортовали в Минобороны страны.Прошлой ночью российская противовоздушная оборона уничтожила 82 украинских беспилотника, 11 - над Крымом. Кроме того, 18 вражеских дронов были сбиты над Крымом уже в утренние часы 7 августа. Также сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на КубаниБритания готовит крупную диверсию в международных водах – СВР
https://crimea.ria.ru/20250807/8-raket-storm-shadow-i-bezekipazhnyy-kater-unichtozhili-sily-pvo-1148552397.html
https://crimea.ria.ru/20250803/zelenskiy-anonsiroval-dalnoboynye-udary-po-rossiyskoy-logistike-1148455277.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148551898_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_363d7d56c0d11243468e64207191cecc.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф
8 беспилотников сбиты над Крымом
8 беспилотников сбиты над Крымом
07:16 08.08.2025 (обновлено: 07:32 08.08.2025)