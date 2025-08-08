66 беспилотников сбили над Крымом и семью регионами России
Над Крымом и Черным морем уничтожили семь беспилотников
23:20 08.08.2025 (обновлено: 23:28 08.08.2025)
ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Еще 66 украинских беспилотников уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще семью регионами России вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что новая атака отражена в период с 17.25 до 22.40.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, 16 БПЛА сбили над Орловской, 13– над Брянской областями, по 10 – над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников уничтожили над Крымом, четыре – над Калужской, три – над Курской областями, два дрона сбиты над Адыгеей и по одному на акваторией Черного моря и Тульской областью.
В течение всего дня над российскими регионами сбивали украинские беспилотники. Первая атака была отражена утром – 13 украинских БПЛА уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем попытка удара повторилась – 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Вечером еще 23 украинских беспилотника были уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.
В Сочи дважды за день закрывали аэропорт. Из-за этого были задержаны больше 20 рейсов. Из-за угрозы атаки БПЛА жителей и гостей краснодарского курорта просили уйти с пляжей в укрытия. Вечером Андрей Прошунин сообщил, что силы ПВО вновь отражают атаку беспилотников на Сочи. Повреждено окно многоквартирного дома, пострадавших нет.
Кроме того, автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией был закрыт из-за угрозы атаки беспилотников.
