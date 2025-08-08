https://crimea.ria.ru/20250808/66-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-semyu-regionami-rossii-1148600206.html

66 беспилотников сбили над Крымом и семью регионами России

66 беспилотников сбили над Крымом и семью регионами России - РИА Новости Крым, 08.08.2025

66 беспилотников сбили над Крымом и семью регионами России

Еще 66 украинских беспилотников уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще семью регионами России вечером в пятницу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Еще 66 украинских беспилотников уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще семью регионами России вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что новая атака отражена в период с 17.25 до 22.40."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В течение всего дня над российскими регионами сбивали украинские беспилотники. Первая атака была отражена утром – 13 украинских БПЛА уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем попытка удара повторилась – 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Вечером еще 23 украинских беспилотника были уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.В Сочи дважды за день закрывали аэропорт. Из-за этого были задержаны больше 20 рейсов. Из-за угрозы атаки БПЛА жителей и гостей краснодарского курорта просили уйти с пляжей в укрытия. Вечером Андрей Прошунин сообщил, что силы ПВО вновь отражают атаку беспилотников на Сочи. Повреждено окно многоквартирного дома, пострадавших нет.Кроме того, автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией был закрыт из-за угрозы атаки беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

