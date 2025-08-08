Рейтинг@Mail.ru
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
Разодранный диван, раскатанная по всей квартире туалетная бумага, сюрприз в обуви, шерсть на одежде и аллергические стозалповые серии чиханий... Что за это...
2025-08-08
2025-08-08T21:56
общество
новости
праздники и памятные даты
животные
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110069/86/1100698600_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ddb4035b9c3b6024beef0f95730b2c91.jpg
Разодранный диван, раскатанная по всей квартире туалетная бумага, сюрприз в обуви, шерсть на одежде и аллергические стозалповые серии чиханий... Что за это будет виновнику? Чесание специальной щеткой, обед из кабанятины с черникой вперемешку с лососятиной и креветками. На вопрос "почему?" можно ответить только вопросом "ну а как?".Что хорошего в усатых-полосатых?! Именно они обладают суперспособностями, видят в темноте, ходят по стенам и закрывают собой магические порталы. И явно знают то, что людям неведомо. Во Всемирный день кошек РИА Новости Крым собрал пять суперпособностей наших любимых, стервозных и независимых, гуляющих "сами по себе". Именно они привносят в нашу жизнь остроту и общественный вызов - все то, чего нам не хватает в жизни. Новости от кота Мостика &gt;&gt;1. Встроенное мурчало и лечебные свойстваМногие котовладельцы замечали, что кошка ложится хозяину буквально на больное место и успокаивает боль. Достоверно неизвестно, как она добивается врачевательного эффекта. Возможно, действует ее душевное тепло и сострадание, наша психосоматика так реагирует, или вибрация мурчащей кошки действительно обладает лечебным эффектом. Или утешительным. Ясно одно: помогает.Эксперты рассказали, как заговорить на языке кошек &gt;&gt;2. Внутренний навигатор и магический порталКошки прекрасно ориентируются в трехмерном пространстве и во времени, запоминая и дорогу домой, и точное время обеда, и многое другое. Но есть мнение, что кошки и в пятое измерение вхожи. Чего стоит их способность загодя чувствовать приближение хозяина и выходить встречать его к двери, покидая уютную лежанку!А потребность перекрывать "порталы" - садиться и ложиться на прямоугольные предметы, в рамки, проемы и проходы, забираться в коробки... А способность видеть нечто, человеком не видимое...3. Вскармливать "очень чужих" детейГордость и чуткость сочетается в кошках удивительным образом. Кого только мурки не усыновляли! Истории известны случаи, когда кошка выкормила ежиков, бельчат, малышей-опоссумов, крольчат и даже рысенка.А как кошки защищают малышей! Бои с хищными птицами, с собаками не раз попадали на видео. Был случай, когда кошка спасла ребенка от бродячих собак. Бесстрашию их нет предела, когда требуется защитить беззащитного.4. Падать на 4 лапки, плавать, летать и говоритьПерелетать с ветки на ветку, с крыши на крышу, ходить по тонкому карнизу, карабкаться по стенам и вспрыгивать на предметы в несколько десятков раз выше себя... А некоторые кошки любят буквально взлетать по отвесной стене, а уж если угораздило свалиться с высоты, почти всегда приземляются на лапки с такой ловкостью, что ухитряются избежать травм. Нам бы такие способности! Они умеют даже плавать, но не любят.Зато поговорить многие просто обожают. Хозяева прекрасно поймут, что хочет сказать питомец. Некоторые осваивают даже человеческие слова. А уж интонации перенимают абсолютно человеческие.Матильда и Конфуций: вальяжные будни книжных котов &gt;&gt;5. ВоображениеКто играет так увлеченно, как кошка, которая воображает фантик бабочкой и пугается, подпрыгивая чуть ли не до потолка, увидев шланг, похожий на змею? Воображение у них развито - будь здоров! Гонять по квартире пробку, устроив охоту на "мышь", и выслеживать "добычу", роль которой исполняет хозяйская пятка, высунувшаяся из-под одеяла, может только существо с воображением.Но любим мы их не за суперспособности, конечно. Скорее - за их волшебность, мурчальность, гордую независимость и безраздельную привязанность вместе взятые. За их главную способность - заполнять собой пустоту, вытеснять одиночество и грусть-тоску-печаль. Заполнять наш дом своим присутствием, весельем и озорством, уютной ленью или бесконечной энергичностью. И заполнять сердце человека умилением, нежностью и благодарностью за то, что на свете есть они, кошки.Эксперты выяснили, почему в Крыму не популярны "лысые" кошки &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20250808/miru-mur-ko-vsemirnomu-dnyu-koshek-1148562727.html
https://crimea.ria.ru/20191203/Uchenye-rasskazali-mozhno-li-ponyat-koshache-nastroenie-1117707613.html
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это

Всемирный день кошек - за какие суперспособности мы любим пушистиков

22:27 08.08.2025
 
Разодранный диван, раскатанная по всей квартире туалетная бумага, сюрприз в обуви, шерсть на одежде и аллергические стозалповые серии чиханий... Что за это будет виновнику? Чесание специальной щеткой, обед из кабанятины с черникой вперемешку с лососятиной и креветками. На вопрос "почему?" можно ответить только вопросом "ну а как?".
Что хорошего в усатых-полосатых?! Именно они обладают суперспособностями, видят в темноте, ходят по стенам и закрывают собой магические порталы. И явно знают то, что людям неведомо. Во Всемирный день кошек РИА Новости Крым собрал пять суперпособностей наших любимых, стервозных и независимых, гуляющих "сами по себе". Именно они привносят в нашу жизнь остроту и общественный вызов - все то, чего нам не хватает в жизни.
Новости от кота Мостика >>

1. Встроенное мурчало и лечебные свойства

Многие котовладельцы замечали, что кошка ложится хозяину буквально на больное место и успокаивает боль. Достоверно неизвестно, как она добивается врачевательного эффекта. Возможно, действует ее душевное тепло и сострадание, наша психосоматика так реагирует, или вибрация мурчащей кошки действительно обладает лечебным эффектом. Или утешительным. Ясно одно: помогает.
Эксперты рассказали, как заговорить на языке кошек >>

2. Внутренний навигатор и магический портал

Кошки прекрасно ориентируются в трехмерном пространстве и во времени, запоминая и дорогу домой, и точное время обеда, и многое другое. Но есть мнение, что кошки и в пятое измерение вхожи. Чего стоит их способность загодя чувствовать приближение хозяина и выходить встречать его к двери, покидая уютную лежанку!
А потребность перекрывать "порталы" - садиться и ложиться на прямоугольные предметы, в рамки, проемы и проходы, забираться в коробки... А способность видеть нечто, человеком не видимое...3. Вскармливать "очень чужих" детей
Гордость и чуткость сочетается в кошках удивительным образом. Кого только мурки не усыновляли! Истории известны случаи, когда кошка выкормила ежиков, бельчат, малышей-опоссумов, крольчат и даже рысенка.
А как кошки защищают малышей! Бои с хищными птицами, с собаками не раз попадали на видео. Был случай, когда кошка спасла ребенка от бродячих собак. Бесстрашию их нет предела, когда требуется защитить беззащитного.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
06:42Новости от кота Мостика
Миру мур: ко Всемирному дню кошек

4. Падать на 4 лапки, плавать, летать и говорить

Перелетать с ветки на ветку, с крыши на крышу, ходить по тонкому карнизу, карабкаться по стенам и вспрыгивать на предметы в несколько десятков раз выше себя... А некоторые кошки любят буквально взлетать по отвесной стене, а уж если угораздило свалиться с высоты, почти всегда приземляются на лапки с такой ловкостью, что ухитряются избежать травм. Нам бы такие способности! Они умеют даже плавать, но не любят.
Зато поговорить многие просто обожают. Хозяева прекрасно поймут, что хочет сказать питомец. Некоторые осваивают даже человеческие слова. А уж интонации перенимают абсолютно человеческие.
Матильда и Конфуций: вальяжные будни книжных котов >>

5. Воображение

Кто играет так увлеченно, как кошка, которая воображает фантик бабочкой и пугается, подпрыгивая чуть ли не до потолка, увидев шланг, похожий на змею? Воображение у них развито - будь здоров! Гонять по квартире пробку, устроив охоту на "мышь", и выслеживать "добычу", роль которой исполняет хозяйская пятка, высунувшаяся из-под одеяла, может только существо с воображением.
Кот. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2019
3 декабря 2019, 21:58
Ученые рассказали, можно ли понять кошачье настроение
Но любим мы их не за суперспособности, конечно. Скорее - за их волшебность, мурчальность, гордую независимость и безраздельную привязанность вместе взятые. За их главную способность - заполнять собой пустоту, вытеснять одиночество и грусть-тоску-печаль. Заполнять наш дом своим присутствием, весельем и озорством, уютной ленью или бесконечной энергичностью. И заполнять сердце человека умилением, нежностью и благодарностью за то, что на свете есть они, кошки.
Эксперты выяснили, почему в Крыму не популярны "лысые" кошки >>
06:42
Знаменитый кот Мостик, рассказывавший пять лет о "стройке века" и ставший символом строительства Крымского моста, теперь работает начальником отдела котоновостей крымского подразделения МИА "Россия сегодня". Мы публикуем материалы от хвостатого корреспондента сайта РИА Новости Крым.
 
Общество Новости Праздники и памятные даты Животные
 
