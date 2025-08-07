Рейтинг@Mail.ru
Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену
Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену
Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену
Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену
Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым."В сентябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, житель Сакского района в одном из мессенджеров вступил в переписку с представителем главного управления разведки Украины. По его заданию обвиняемый, находясь в электричке, осуществил наблюдение за выгрузкой воинского транспорта, после чего географические координаты посредством мессенджера отправил представителю службы разведки иностранного государства", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену

Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену

14:34 07.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"В сентябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, житель Сакского района в одном из мессенджеров вступил в переписку с представителем главного управления разведки Украины. По его заданию обвиняемый, находясь в электричке, осуществил наблюдение за выгрузкой воинского транспорта, после чего географические координаты посредством мессенджера отправил представителю службы разведки иностранного государства", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым.
