Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену

Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым."В сентябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, житель Сакского района в одном из мессенджеров вступил в переписку с представителем главного управления разведки Украины. По его заданию обвиняемый, находясь в электричке, осуществил наблюдение за выгрузкой воинского транспорта, после чего географические координаты посредством мессенджера отправил представителю службы разведки иностранного государства", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

