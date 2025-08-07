https://crimea.ria.ru/20250807/vzaimnye-investitsii-mezhdu-rossiey-i-oae-rastut---putin-1148557889.html

Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут - Путин

Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут - Путин - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут - Путин

2025-08-07

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Взаимные инвестиции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами растут, причем российские превышают эмиратские почти в два раза. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.Он подчеркнул, что Москва придает особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами и назвал ее дружественной страной. В свою очередь президент ОАЭ сообщил, что торговый оборот между Россией и Эмиратами достиг 11,5 миллиарда долларов. "Также есть товарооборот между нами и странами Евразии, который достиг 30 миллиардов. Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как в отношении прямых отношений между нашими странами, так и в отношениях со странами Евразии", - сказал Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне проходят в четверг в Кремле. Лидеры обсуждают состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, также актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

