Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут - Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Взаимные инвестиции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами растут, причем российские превышают эмиратские почти в два раза. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.Он подчеркнул, что Москва придает особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами и назвал ее дружественной страной. В свою очередь президент ОАЭ сообщил, что торговый оборот между Россией и Эмиратами достиг 11,5 миллиарда долларов. "Также есть товарооборот между нами и странами Евразии, который достиг 30 миллиардов. Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как в отношении прямых отношений между нашими странами, так и в отношениях со странами Евразии", - сказал Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне проходят в четверг в Кремле. Лидеры обсуждают состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, также актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высоко оценил помощь ОАЭ в обменах пленными между Киевом и МосквойПутин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на УкраинеЛоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы
"Хочу отметить, что российские инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты все-таки превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем существенно – почти в два раза. Но мы знаем, что хорошо развиваются отношения между Вашим суверенным фондом и Российским фондом прямых инвестиций", - сказал Путин президенту ОАЭ Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну.
Он подчеркнул, что Москва придает особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами и назвал ее дружественной страной.
В свою очередь президент ОАЭ сообщил, что торговый оборот между Россией и Эмиратами достиг 11,5 миллиарда долларов.
"Также есть товарооборот между нами и странами Евразии, который достиг 30 миллиардов. Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как в отношении прямых отношений между нашими странами, так и в отношениях со странами Евразии", - сказал Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.
Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне проходят в четверг в Кремле. Лидеры обсуждают состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, также актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
