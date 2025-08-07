https://crimea.ria.ru/20250807/vvedut-li-ssha-novye-sanktsii-protiv-rf--otvet-trampa-1148544399.html

Введут ли США новые санкции против РФ – ответ Трампа

Введут ли США новые санкции против РФ – ответ Трампа - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Введут ли США новые санкции против РФ – ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах введения новых санкций против РФ заявил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся... РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T01:19

2025-08-07T01:19

2025-08-07T01:21

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах введения новых санкций против РФ заявил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся "серьезные".При этом он не стал называть новые сроки урегулирования ситуации на Украине, поскольку уже был "разочарован" раньше.В то же время, отвечая на вопрос о санкциях против торговых партнеров России, Трамп пообещал, что их станет еще больше.В частности, он не исключил, что США могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары.Американский лидер также назвал "хорошими" шансы на что, встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится "очень скоро".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250807/vstrecha-putina-i-trampa-i-sanktsii-protiv-rossii-rubio-sdelal-zayavlenie-1148544143.html

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2025

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дональд трамп, сша, политика, внешняя политика, санкции против россии, россия, новости, санкции