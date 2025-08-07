https://crimea.ria.ru/20250807/vstrecha-putina-i-trampa-na-fone-novykh-sanktsiy-chto-zadumali-v-ssha-1148565436.html

Встреча Путина и Трампа на фоне новых санкций: что задумали в США

Встреча Путина и Трампа на фоне новых санкций: что задумали в США

радио "спутник в крыму"

мнения

александр ирхин

сша

дональд трамп

владимир путин (политик)

россия

политика

внешняя политика

санкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в свойственном ему стиле ведения дел продолжает наступать на Россию, "убаюкивая" ее в дипломатической сфере и одновременно атакуя с флангов, посредством давления на ее партнеров, союзников и просто соседей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. А уже в четверг, 7 августа, после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом стало известно, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.По мнению Ирхина, в этом очередном проявлении Трампа уже ничего удивительного, поскольку каждый его шаг подчинен главной цели Запада: раздробить создаваемый при активном участии России коллективный Восток.Ослабление и в конечном счете уничтожение России как государства-цивилизации – одна из сопутствующих целей, о которой США и Великобритания грезят столетиями, а несколько десятков лет это для них навязчивая идея, добавил политолог.Именно поэтому лидер Америки заявляет о необходимости скорейшего проведения встречи с президентом России, и одновременно принимает непосредственное участие в удушении санкциями как самой России, так и ее экономических партнеров. В частности Индии, против которой США ввели 25%-е пошлины за то, что Дели закупает нефть из РФ, заметил Ирхин."По сути, и это санкции против нас. В этом наступательная политика в геополитическом пространстве и политика рестрикций, сужения нашей ресурсной базы для противостояния в том числе США как части коллективного Запада продолжается Вашингтоном", - пояснил он.Политолог подчеркнул, что Трамп уже провел "ряд геополитических партий на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Прибалтике, на Южном Кавказе, Восточной и Юго-Восточной Азии именно для того, чтобы опоясать Россию со всех сторон в том числе с помощью рестрикций против граничащих с ней государств и партнеров.И, "исходя из логики Трампа, стратегии и традиций Запада в попытках проникнуть вглубь Евразии в Средней Азии почти все готово с точки зрения логики цветных революций и государственных переворотов", отметил Ирхин."Большой прогресс": Трамп оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с ЗеленскимВ Индии ответили на новые пошлины Трампа

сша

россия

2025

