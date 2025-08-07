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Встреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление

Встреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Встреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление

После визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву Вашингтон считает, что стал ближе к завершению конфликта на Украине, и теперь лучше понимает... РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T00:21

2025-08-07T00:21

2025-08-07T00:22

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владимир путин (политик)

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. После визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву Вашингтон считает, что стал ближе к завершению конфликта на Украине, и теперь лучше понимает условия России по урегулированию ситуации. Об этом заявил американский госсекретарь Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News.По словам главы американского Госдепа, переговоры президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом были продуктивными. После этой встречи США убеждены, что "стали ближе к завершению войны на Украине, чем были ранее", добавил Рубио.Он также отметил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева. На определенном этапе на переговорах по Украине должно быть объявлено о режиме прекращения огня, считает госсекретарьРубио добавил, что американский лидер Дональд Трамп в "ближайшие несколько дней" может провести телефонный разговор с Путиным, но звонок еще не запланирован.Глава Госдепа также сообщил, что Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, марко рубио, россия, в мире, политика, внешняя политика, новости, дональд трамп, владимир путин (политик), санкции против россии