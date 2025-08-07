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Встреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.08.2025
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Встреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление
Встреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Встреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление
После визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву Вашингтон считает, что стал ближе к завершению конфликта на Украине, и теперь лучше понимает... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T00:21
2025-08-07T00:22
сша
марко рубио
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дональд трамп
владимир путин (политик)
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. После визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву Вашингтон считает, что стал ближе к завершению конфликта на Украине, и теперь лучше понимает условия России по урегулированию ситуации. Об этом заявил американский госсекретарь Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News.По словам главы американского Госдепа, переговоры президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом были продуктивными. После этой встречи США убеждены, что "стали ближе к завершению войны на Украине, чем были ранее", добавил Рубио.Он также отметил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева. На определенном этапе на переговорах по Украине должно быть объявлено о режиме прекращения огня, считает госсекретарьРубио добавил, что американский лидер Дональд Трамп в "ближайшие несколько дней" может провести телефонный разговор с Путиным, но звонок еще не запланирован.Глава Госдепа также сообщил, что Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, марко рубио, россия, в мире, политика, внешняя политика, новости, дональд трамп, владимир путин (политик), санкции против россии
Встреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление

США теперь лучше понимают условия России по урегулированию на Украине – Рубио

00:21 07.08.2025 (обновлено: 00:22 07.08.2025)
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. После визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву Вашингтон считает, что стал ближе к завершению конфликта на Украине, и теперь лучше понимает условия России по урегулированию ситуации. Об этом заявил американский госсекретарь Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Конкретные сроки (завершения конфликта - ред.) не обсуждались. Я считаю, что мы имеем лучшее понимание того, на каких условиях Россия была бы готова к завершению войны", - приводит его слова РИА Новости.
По словам главы американского Госдепа, переговоры президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом были продуктивными. После этой встречи США убеждены, что "стали ближе к завершению войны на Украине, чем были ранее", добавил Рубио.
Он также отметил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева. На определенном этапе на переговорах по Украине должно быть объявлено о режиме прекращения огня, считает госсекретарь
Рубио добавил, что американский лидер Дональд Трамп в "ближайшие несколько дней" может провести телефонный разговор с Путиным, но звонок еще не запланирован.

Комментируя перспективы встречи президентов РФ и США, он отметил, что перед ней "многое должно произойти". Он отметил, что ее перспектива на следующей неделе остается открытой, но все будет зависеть от сближения позиций Москвы и Киева.

Глава Госдепа также сообщил, что Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России.
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СШАМарко РубиоРоссияВ миреПолитикаВнешняя политикаНовостиДональд ТрампВладимир Путин (политик)Санкции против России
 
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