Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать
Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать
Ожидающаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет являться событием мирового значения, главы государств, скорее всего,... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T13:06
2025-08-07T14:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ожидающаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет являться событием мирового значения, главы государств, скорее всего, обсудят не только украинский кризис, но и Ближний Восток, международную безопасность и другие вопросы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита.По мнению политолога, сам факт организации и проведения такой встречи может стать реальным и значимым шагом на пути оптимизации российско-американских отношений.Комментируя перспективы непосредственно украинского урегулирования, эксперт обратил внимание на вчерашнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что ключевым элементом процесса является вопрос территорий, и что Белый дом ожидает по нему соответствующих уступок от Москвы и Киева.Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против России и ее партнеров в данном случае не произвели должного эффекта давления, считает аналитик. Более того, американские санкции не только ударят по самой экономике США, но и ведут к еще большему сплочению стран БРИКС, уверен политолог.Американцы, по его мнению, "сейчас находятся в раздумьях: то ли идти в жесткий стык с Россией, то ли потихонечку дистанцироваться от украинского конфликта"."Но это не означает того, что даже если США решат дистанцироваться, они займут пророссийскую позицию. Вполне вероятно, что Штаты официально начнут уходить от украинской повестки, но при этом продолжат стимулировать тех же самых европейцев и помогать Украине уже технически и информационно. Все равно Америка воспринимает Россию как угрозу национальной безопасности, и США все равно будут, пусть и косвенно, поддерживать Украину", - подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ Введут ли США новые санкции против РФ – ответ ТрампаЗеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать

Путин и трамп в ходе будущей встречи обсудят не только Украину – политолог

13:06 07.08.2025 (обновлено: 14:05 07.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ожидающаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет являться событием мирового значения, главы государств, скорее всего, обсудят не только украинский кризис, но и Ближний Восток, международную безопасность и другие вопросы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита.
"Конечно, эта встреча, если она действительно состоится, будет являться событием мирового значения. Полагаю, в ходе нее Россия и США как-то попытаются согласовать свои позиции по Украине и, может быть, по более широкому кругу вопросов. В их числе глобальная безопасность, ситуация на Ближнем Востоке, международная экономическая повестка, перспективы двустороннего сотрудничества. Думаю, не одна лишь Украина будет темой этого саммита", - сказал Шатилов.
По мнению политолога, сам факт организации и проведения такой встречи может стать реальным и значимым шагом на пути оптимизации российско-американских отношений.
Комментируя перспективы непосредственно украинского урегулирования, эксперт обратил внимание на вчерашнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что ключевым элементом процесса является вопрос территорий, и что Белый дом ожидает по нему соответствующих уступок от Москвы и Киева.
"Судя по реакции Вашингтона, позиция России по этому вопросу осталось прежней: территория Донбасса, Новороссии, Крыма и Севастополя является неотъемлемой частью РФ. Поступаться этим мы не будем, к тому же, российские войска активно наступают на линии фронта. Конечно, это вызывает крайне болезненную реакцию Киева, согласовать позиции будет очень сложно", - пояснил Шатилов.
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против России и ее партнеров в данном случае не произвели должного эффекта давления, считает аналитик. Более того, американские санкции не только ударят по самой экономике США, но и ведут к еще большему сплочению стран БРИКС, уверен политолог.
Американцы, по его мнению, "сейчас находятся в раздумьях: то ли идти в жесткий стык с Россией, то ли потихонечку дистанцироваться от украинского конфликта".
"Но это не означает того, что даже если США решат дистанцироваться, они займут пророссийскую позицию. Вполне вероятно, что Штаты официально начнут уходить от украинской повестки, но при этом продолжат стимулировать тех же самых европейцев и помогать Украине уже технически и информационно. Все равно Америка воспринимает Россию как угрозу национальной безопасности, и США все равно будут, пусть и косвенно, поддерживать Украину", - подытожил эксперт.
