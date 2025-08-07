https://crimea.ria.ru/20250807/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1148474116.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе угрозу воздушной опасности отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
2025-08-07T09:12
2025-08-07T09:12
2025-08-07T09:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе угрозу воздушной опасности отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Тревогу объявили в 8.30 в четверг. Также перекрыт Крымский мост.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 атаковали Крым, Азовское и Черное море.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
