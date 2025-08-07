Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку
В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку
В Севастополе 42-летняя мотоциклистка попала в больницу после столкновения с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля ГАЗ не уступил... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T14:44
2025-08-07T14:44
ситуация на дорогах крыма
новости
новости севастополя
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 42-летняя мотоциклистка попала в больницу после столкновения с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля ГАЗ не уступил дорогу. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в четверг в 10:25 в районе дома № 15 на улице Руднева.В результате аварии мотоциклистка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. Проводится проверка, добавили в Госавтоинспекции Севастополя.Ранее сообщалось, что на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" в районе города Алушта водитель питбайка погиб под колесами грузовика. 27-летний водитель спортивного питбайка, двигаясь в направлении Симферополя, столкнулся с велосипедистом, после чего оказался под колесами грузового автомобиля марки "Ситрак", которым управлял 49-летний мужчина.
новости, новости севастополя, севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма
В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку

Грузовик протаранил мотоцикл в Севастополе

14:44 07.08.2025
 
© ГАИ СевастополяВ Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку
В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку
© ГАИ Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 42-летняя мотоциклистка попала в больницу после столкновения с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля ГАЗ не уступил дорогу. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в четверг в 10:25 в районе дома № 15 на улице Руднева.
"43-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и произвел столкновение с мотоциклом под управлением 42-летней женщины-водителя, которая двигалась по главной дороге", – сказано в сообщении.
В результате аварии мотоциклистка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. Проводится проверка, добавили в Госавтоинспекции Севастополя.
Ранее сообщалось, что на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" в районе города Алушта водитель питбайка погиб под колесами грузовика. 27-летний водитель спортивного питбайка, двигаясь в направлении Симферополя, столкнулся с велосипедистом, после чего оказался под колесами грузового автомобиля марки "Ситрак", которым управлял 49-летний мужчина.
