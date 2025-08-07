https://crimea.ria.ru/20250807/v-sevastopole-gruzovik-ne-ustupil-dorogu-i-sbil-mototsiklistku-1148558339.html
В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 42-летняя мотоциклистка попала в больницу после столкновения с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля ГАЗ не уступил дорогу. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в четверг в 10:25 в районе дома № 15 на улице Руднева.В результате аварии мотоциклистка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. Проводится проверка, добавили в Госавтоинспекции Севастополя.Ранее сообщалось, что на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" в районе города Алушта водитель питбайка погиб под колесами грузовика. 27-летний водитель спортивного питбайка, двигаясь в направлении Симферополя, столкнулся с велосипедистом, после чего оказался под колесами грузового автомобиля марки "Ситрак", которым управлял 49-летний мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненыхВ ДТП на дорогах Крыма погибли 4 человекаПять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
