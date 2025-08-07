https://crimea.ria.ru/20250807/v-krymu-podrostok-izbil-rebenka-i-snyal-eto-na-kameru--zaveli-delo-1148557596.html

В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело

В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в Крыму. Об этом сообщили в Информационном центре СК.С просьбой разобраться в ситуации к Бастрыкину обратилась жительница села Долинки. По словам заявительницы, ее 11-летнего сына избил подросток.Также сообщается, что предыдущие обращения заявительницы в органы результатов не принесли, более того - в настоящее время нападавший угрожает ребенку физической расправой. По данному факту крымский Следком организовал проверку.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

