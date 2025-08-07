Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250807/v-krymu-podrostok-izbil-rebenka-i-snyal-eto-na-kameru--zaveli-delo-1148557596.html
В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в Крыму. Об этом сообщили в Информационном центре СК. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T14:20
2025-08-07T14:20
крым
новости крыма
крымский мост
александр бастрыкин
следком крыма и севастополя
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297425_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_97fecc9556fd51dac24d2579e09a43cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в Крыму. Об этом сообщили в Информационном центре СК.С просьбой разобраться в ситуации к Бастрыкину обратилась жительница села Долинки. По словам заявительницы, ее 11-летнего сына избил подросток.Также сообщается, что предыдущие обращения заявительницы в органы результатов не принесли, более того - в настоящее время нападавший угрожает ребенку физической расправой. По данному факту крымский Следком организовал проверку.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297425_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3846a280043f15486562b270ef28c6ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, александр бастрыкин, следком крыма и севастополя, дети
В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело

В Крыму возбудят уголовное дело из-за избиения 11-летнего подростка

14:20 07.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в Крыму. Об этом сообщили в Информационном центре СК.
С просьбой разобраться в ситуации к Бастрыкину обратилась жительница села Долинки. По словам заявительницы, ее 11-летнего сына избил подросток.
"В июле текущего года 12-летний подросток, действуя по указанию своего отца, избил мальчика, причинив ему многочисленные телесные повреждения. При этом другой несовершеннолетний фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что предыдущие обращения заявительницы в органы результатов не принесли, более того - в настоящее время нападавший угрожает ребенку физической расправой. По данному факту крымский Следком организовал проверку.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ Следкома России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - подчеркнули в Информационном центре СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостАлександр БастрыкинСледком Крыма и Севастополядети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским
15:07Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом
15:02Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле
14:56Пашинян обменяет Армению на виллу в Калифорнии – Симоньян
14:52Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек
14:44В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку
14:41Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут - Путин
14:34Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену
14:20В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
14:10Дочь Андрея Миронова приедет на гастроли в Крым за рулем
13:41Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВО
13:35В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
13:29Индия демонстрирует приверженность открытым отношениям с РФ – Киселев
13:06Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать
12:49Обстановка на Крымском мосту - что с очередями и как организован проезд
12:42Задерживаются 13 пассажирских поездов в сообщении с Крымом
12:37Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов
12:32В Севастополе прокуратура взыскала долги по госконтрактам на 27 млн
12:23На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
12:128 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО
Лента новостейМолния