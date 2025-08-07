В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в Крыму. Об этом сообщили в Информационном центре СК.
С просьбой разобраться в ситуации к Бастрыкину обратилась жительница села Долинки. По словам заявительницы, ее 11-летнего сына избил подросток.
"В июле текущего года 12-летний подросток, действуя по указанию своего отца, избил мальчика, причинив ему многочисленные телесные повреждения. При этом другой несовершеннолетний фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что предыдущие обращения заявительницы в органы результатов не принесли, более того - в настоящее время нападавший угрожает ребенку физической расправой. По данному факту крымский Следком организовал проверку.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ Следкома России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - подчеркнули в Информационном центре СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.