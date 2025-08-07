https://crimea.ria.ru/20250807/v-chernom-more-unichtozhen-ukrainskiy-bek-1148560655.html
В Черном море уничтожен украинский БЭК
В Черном море уничтожен украинский БЭК
Силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области.Как сообщалось, в четверг российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow и уничтожили в северо-восточной части Черного моря вражеский БЭК. Кроме того, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.
В Черном море уничтожен украинский БЭК
