В Черном море уничтожен украинский БЭК - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Черном море уничтожен украинский БЭК
Силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области.Как сообщалось, в четверг российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow и уничтожили в северо-восточной части Черного моря вражеский БЭК. Кроме того, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Черном море уничтожен украинский БЭК

Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море

15:45 07.08.2025 (обновлено: 15:49 07.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 14.50 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области.
Как сообщалось, в четверг российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow и уничтожили в северо-восточной части Черного моря вражеский БЭК. Кроме того, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымЧерное мореМинистерство обороны РФ
 
