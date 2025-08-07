Рейтинг@Mail.ru
В Алуште и пригороде более 3,5 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Алуште и пригороде более 3,5 тысяч абонентов остались без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Больше 3,5 тысяч абонентов Алушты и окрестных сел остались без электроснабжения в четверг утром из-за аварии на линии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Также из-за аварии на сетях без электроснабжения остались село Изобильное и поселок Розовый, добавила Огнева.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
В Алуште и пригороде более 3,5 тысяч абонентов остались без света

В Алуште и пригородных селах больше 3,5 тысяч абонентов остались без света из-за аварии

09:02 07.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Больше 3,5 тысяч абонентов Алушты и окрестных сел остались без электроснабжения в четверг утром из-за аварии на линии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

"7 августа в связи с аварией на сетях электроснабжения произошло отключение электроэнергии в Алуште на улицах Виноградная, Юбилейная, 60 лет СССР", – сказала глава администрации Алушты, ссылаясь на информацию ГУП РК "Крымэнерго".

Также из-за аварии на сетях без электроснабжения остались село Изобильное и поселок Розовый, добавила Огнева.

"Под отключение попали 3549 абонентов. Ориентировочное время отключения – три часа", – сказано в сообщении.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
