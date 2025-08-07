https://crimea.ria.ru/20250807/v-alushte-i-prigorode-bolee-35-tysyach-abonentov-ostalis-bez-sveta--1148547782.html
В Алуште и пригороде более 3,5 тысяч абонентов остались без света
2025-08-07T09:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Больше 3,5 тысяч абонентов Алушты и окрестных сел остались без электроснабжения в четверг утром из-за аварии на линии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Также из-за аварии на сетях без электроснабжения остались село Изобильное и поселок Розовый, добавила Огнева.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
