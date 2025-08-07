Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о состоянии раненного при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани
Стало известно о состоянии раненного при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани
Стало известно о состоянии раненного при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Стало известно о состоянии раненного при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани
Житель Славянска-на-Кубани, раненный в результате атаки украинских беспилотников, доставлен в краснодарскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Об... РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Житель Славянска-на-Кубани, раненный в результате атаки украинских беспилотников, доставлен в краснодарскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В четверг в результате падения обломков вражеского беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадал местный житель. Как уточняли в оперштабе региона, из-за обломков дрона загорелось поле, также выбиты стекла в одном из домов.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.Кроме того, утром в четверг средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника, 18 из которых - над территорией Крыма.В 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. В Севастополе в то же время объявляли воздушную тревогу.Из-за падения БПЛА в Краснодарском крае поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути. По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов.
Стало известно о состоянии раненного при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани

Раненый при падении обломков БПЛА житель Славянска-на-Кубани доставлен в Краснодар

17:52 07.08.2025 (обновлено: 17:55 07.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в больнице
Медицинская сестра в больнице - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Житель Славянска-на-Кубани, раненный в результате атаки украинских беспилотников, доставлен в краснодарскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
В четверг в результате падения обломков вражеского беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадал местный житель. Как уточняли в оперштабе региона, из-за обломков дрона загорелось поле, также выбиты стекла в одном из домов.
"У пациента травмы средней степени тяжести. Из центральной больницы Славянского района его перевезли в первую краевую больницу. Вся медицинская и диагностическая помощь ему оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.
Кроме того, утром в четверг средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника, 18 из которых - над территорией Крыма.
В 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. В Севастополе в то же время объявляли воздушную тревогу.
Из-за падения БПЛА в Краснодарском крае поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути. По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов.
