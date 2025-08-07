https://crimea.ria.ru/20250807/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennogo-pri-atake-bpla-na-slavyansk-na-kubani-1148564588.html

Стало известно о состоянии раненного при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани

Житель Славянска-на-Кубани, раненный в результате атаки украинских беспилотников, доставлен в краснодарскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Житель Славянска-на-Кубани, раненный в результате атаки украинских беспилотников, доставлен в краснодарскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В четверг в результате падения обломков вражеского беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадал местный житель. Как уточняли в оперштабе региона, из-за обломков дрона загорелось поле, также выбиты стекла в одном из домов.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.Кроме того, утром в четверг средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника, 18 из которых - над территорией Крыма.В 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. В Севастополе в то же время объявляли воздушную тревогу.Из-за падения БПЛА в Краснодарском крае поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути. По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО18 беспилотников сбили над КрымомПоезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани

