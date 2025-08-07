Семь поездов в Крым идут с опозданием

https://crimea.ria.ru/20250807/sem-poezdov-v-krym-idut-s-opozdaniem--1148548800.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресса". Так, в Крым идут с опозданием составы:🚂 №585 Волгоград - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4,5 часа🚂 №92 Москва - Севастополь, отправлением 05.08, задержка 4 часа🚂 №173 Москва - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4,5 часа🚂 №163 Москва - Феодосия, отправлением 05.08, задержка 5 часа🚂 №28 Москва - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 3,5 часа🚂 №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 3 часа🚂 №474 Смоленск - Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1 часИз Крыма:🚂 №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов🚂 №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часа🚂 №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 5 часов🚂 №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1,5 часа
09:26 07.08.2025 (обновлено: 09:31 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресса".
Так, в Крым идут с опозданием составы:
🚂 №585 Волгоград - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4,5 часа
🚂 №92 Москва - Севастополь, отправлением 05.08, задержка 4 часа
🚂 №173 Москва - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4,5 часа
🚂 №163 Москва - Феодосия, отправлением 05.08, задержка 5 часа
🚂 №28 Москва - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 3,5 часа
🚂 №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 3 часа
🚂 №474 Смоленск - Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1 час
🚂 №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов
🚂 №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часа
🚂 №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 5 часов
🚂 №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1,5 часа
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - заверили в пресс-службе компании-перевозчика.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.