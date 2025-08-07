https://crimea.ria.ru/20250807/samolet-reysom-moskva-sochi-ekstrenno-sel-v-astrakhani---prichina-1148551452.html
Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина
Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина
Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T11:46
2025-08-07T11:46
2025-08-07T11:47
самолет
астрахань
авиация
происшествия
сочи
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_473:697:2580:1882_1920x0_80_0_0_0c3f5c25dbf48dfb7d09a06baefb10f0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Астраханской области.После вынужденной посадки самолета выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, добавила пресс-служба перевозчика."После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков", – говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
астрахань
сочи
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_524:543:2530:2048_1920x0_80_0_0_5fbad9dc2e97202482796d41b48e7a20.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самолет, астрахань, авиация, происшествия, сочи, москва
Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина
Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина
11:46 07.08.2025 (обновлено: 11:47 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
"Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, по итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования. Астраханской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропорту. Организован выездной прием граждан", - сообщили в прокуратуре.
Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Астраханской области.
После вынужденной посадки самолета выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, добавила пресс-служба перевозчика.
"Экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. На борту Airbus A321, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет", - отметили в авиакомпании.
"После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков", – говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.