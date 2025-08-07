Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина

https://crimea.ria.ru/20250807/samolet-reysom-moskva-sochi-ekstrenno-sel-v-astrakhani---prichina-1148551452.html

Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Астраханской области.После вынужденной посадки самолета выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, добавила пресс-служба перевозчика."После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков", – говорится в сообщении.

