Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина
Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина
Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T11:46
2025-08-07T11:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Астраханской области.После вынужденной посадки самолета выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, добавила пресс-служба перевозчика."После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков", – говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
11:46 07.08.2025 (обновлено: 11:47 07.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
"Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, по итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования. Астраханской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропорту. Организован выездной прием граждан", - сообщили в прокуратуре.
Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Астраханской области.
После вынужденной посадки самолета выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, добавила пресс-служба перевозчика.

"Экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. На борту Airbus A321, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет", - отметили в авиакомпании.

"После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков", – говорится в сообщении.
