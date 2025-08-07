https://crimea.ria.ru/20250807/rossiyskie-banki-predotvratili-khischenie-34-trln-rubley-klientov-1148551396.html

Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов

Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов

Российские банки за второй квартал текущего года отразили почти 39 миллионов попыток мошеннических операций, предотвратив хищение 3,4 триллиона рублей клиентов.

2025-08-07T12:37

2025-08-07T12:37

2025-08-07T12:25

банк россии

мошенничество

россия

новости

киберпреступность

кибербезопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143528454_0:166:800:616_1920x0_80_0_0_155a68240d76a93199ba586d59723202.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские банки за второй квартал текущего года отразили почти 39 миллионов попыток мошеннических операций, предотвратив хищение 3,4 триллиона рублей клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.По данным ЦБ, за этот период мошенникам удалось совершить 273 тысячи операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала. Также Банк России инициировал блокировку 20,2 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты морговНе стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"Хакерские атаки: как защититься от киберугроз

россия

2025

Новости

банк россии, мошенничество, россия, новости, киберпреступность, кибербезопасность