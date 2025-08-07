Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов

https://crimea.ria.ru/20250807/rossiyskie-banki-predotvratili-khischenie-34-trln-rubley-klientov-1148551396.html
2025-08-07T12:37
2025-08-07T12:37
2025-08-07T12:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские банки за второй квартал текущего года отразили почти 39 миллионов попыток мошеннических операций, предотвратив хищение 3,4 триллиона рублей клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.По данным ЦБ, за этот период мошенникам удалось совершить 273 тысячи операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала. Также Банк России инициировал блокировку 20,2 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские банки за второй квартал текущего года отразили почти 39 миллионов попыток мошеннических операций, предотвратив хищение 3,4 триллиона рублей клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
"В апреле-июне 2025 года банки отразили 38,7 млн попыток совершения мошеннических операций, что в 1,5 раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала. Кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн рублей", - говорится в сообщении.
По данным ЦБ, за этот период мошенникам удалось совершить 273 тысячи операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала.
Также Банк России инициировал блокировку 20,2 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.
