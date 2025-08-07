Рейтинг@Mail.ru
Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов
Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов
Российские банки за второй квартал текущего года отразили почти 39 миллионов попыток мошеннических операций, предотвратив хищение 3,4 триллиона рублей клиентов. РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские банки за второй квартал текущего года отразили почти 39 миллионов попыток мошеннических операций, предотвратив хищение 3,4 триллиона рублей клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.По данным ЦБ, за этот период мошенникам удалось совершить 273 тысячи операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала. Также Банк России инициировал блокировку 20,2 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты морговНе стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"Хакерские атаки: как защититься от киберугроз
Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов

Российские банки защитили клиентов от мошенничества на 3,4 трлн рублей за три месяца

12:37 07.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские банки за второй квартал текущего года отразили почти 39 миллионов попыток мошеннических операций, предотвратив хищение 3,4 триллиона рублей клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
"В апреле-июне 2025 года банки отразили 38,7 млн попыток совершения мошеннических операций, что в 1,5 раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала. Кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн рублей", - говорится в сообщении.
По данным ЦБ, за этот период мошенникам удалось совершить 273 тысячи операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала.
Также Банк России инициировал блокировку 20,2 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.
