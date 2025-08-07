https://crimea.ria.ru/20250807/rossiya-i-ssha-soglasovali-vstrechu-putina-i-trampa-v-blizhayshie-dni-1148550924.html

Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 07.08.2025

россия

сша

переговоры

переговоры путина и трампа

юрий ушаков

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.По словам Ушакова, Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако Москва оставила это без комментария.Следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако в Кремле пока затрудняются сказать, сколько дней займет подготовка к переговорам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Уиткофф обсудили украинский кризисВстреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление"Большой прогресс": Трамп оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа

