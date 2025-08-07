Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни
Ушаков: Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни
11:04 07.08.2025 (обновлено: 11:16 07.08.2025)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Путина", - цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Ушакова, Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако Москва оставила это без комментария.
"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке", - добавил Ушаков.
Следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако в Кремле пока затрудняются сказать, сколько дней займет подготовка к переговорам.
