"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским
2025-08-07T15:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против проведения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но для этого должны быть созданы определенные условия. Об этом российский лидер заявил журналистам по итогам встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле.Он добавил, что для создания таких условий, "к сожалению, пока еще далеко".Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в ходе визита в Москву 6 августа затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако Москва оставила это без комментария.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Уиткофф обсудили украинский кризисВстреча Путина и Трампа и санкции против России: Рубио сделал заявление"Большой прогресс": Трамп оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа
Новости
ru-RU
