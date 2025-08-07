Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским
"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским
"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским - РИА Новости Крым, 07.08.2025
"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против проведения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но для этого должны быть созданы... РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против проведения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но для этого должны быть созданы определенные условия. Об этом российский лидер заявил журналистам по итогам встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле.Он добавил, что для создания таких условий, "к сожалению, пока еще далеко".Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в ходе визита в Москву 6 августа затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако Москва оставила это без комментария.
"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским

Встреча с Зеленским возможна при создании определенных условий – Путин

15:19 07.08.2025 (обновлено: 15:22 07.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против проведения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но для этого должны быть созданы определенные условия. Об этом российский лидер заявил журналистам по итогам встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле.
"Я уже говорил неоднократно, что ничего в целом не имею против. Это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия", - сказал глава российского государства.
Он добавил, что для создания таких условий, "к сожалению, пока еще далеко".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в ходе визита в Москву 6 августа затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако Москва оставила это без комментария.
