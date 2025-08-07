https://crimea.ria.ru/20250807/putin-nazval-oae-odnim-iz-podkhodyaschikh-mest-dlya-ego-vstrechi-s-trampom-1148559447.html
Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом
2025-08-07T15:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом российский лидер заявил журналистам по итогам встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ Введут ли США новые санкции против РФ – ответ ТрампаЗеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры путина и трампа, россия, сша, оаэ
