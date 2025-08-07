Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250807/putin-nazval-oae-odnim-iz-podkhodyaschikh-mest-dlya-ego-vstrechi-s-trampom-1148559447.html
Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом
Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом
Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом российский лидер заявил... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T15:07
2025-08-07T15:14
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры путина и трампа
россия
сша
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148270327_120:67:2971:1671_1920x0_80_0_0_b24a43f2bd9bfb39753effdc07c3adff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом российский лидер заявил журналистам по итогам встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ Введут ли США новые санкции против РФ – ответ ТрампаЗеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
https://crimea.ria.ru/20250807/vzaimnye-investitsii-mezhdu-rossiey-i-oae-rastut---putin-1148557889.html
россия
сша
оаэ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148270327_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_ad936ec3dab6d70a6e549b92e39cf974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры путина и трампа, россия, сша, оаэ
Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

15:07 07.08.2025 (обновлено: 15:14 07.08.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин поздравил российских военных моряков с Днём Военно-морского флота
Президент Владимир Путин поздравил российских военных моряков с Днём Военно-морского флота
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом российский лидер заявил журналистам по итогам встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин.
Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.
Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ
Введут ли США новые санкции против РФ – ответ Трампа
Зеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
Встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
14:41
Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут - Путин
 
Владимир Путин (политик)Дональд ТрампПереговоры Путина и ТрампаРоссияСШАОАЭ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским
15:07Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом
15:02Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле
14:56Пашинян обменяет Армению на виллу в Калифорнии – Симоньян
14:52Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек
14:44В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку
14:41Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут - Путин
14:34Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену
14:20В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
14:10Дочь Андрея Миронова приедет на гастроли в Крым за рулем
13:41Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВО
13:35В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
13:29Индия демонстрирует приверженность открытым отношениям с РФ – Киселев
13:06Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать
12:49Обстановка на Крымском мосту - что с очередями и как организован проезд
12:42Задерживаются 13 пассажирских поездов в сообщении с Крымом
12:37Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов
12:32В Севастополе прокуратура взыскала долги по госконтрактам на 27 млн
12:23На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
12:128 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО
Лента новостейМолния