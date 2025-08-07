https://crimea.ria.ru/20250807/pozhar-v-ordzhonikidze-pod-feodosiey-potushili-1148570170.html
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили
2025-08-07T21:48
2025-08-07T21:48
2025-08-07T21:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией потушили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Крупный ландшафтный пожар под Феодосией вспыхнул в четверг вечером. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности, существовала угроза распространения пожара на населенный пункт. Позже стало известно о локализации пожара на площади 15 Га.К тушению привлекались силы и средства МЧС России и МЧС Крыма, часть горная поисково-спасательная Специализированного отряда, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника администрации, волонтеры и мотогруппы.Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что с начала года в республике ликвидировано 2326 пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветраЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристовНазвана причина пожара возле крепости в Судаке
