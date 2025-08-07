Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250807/pozhar-v-ordzhonikidze-pod-feodosiey-potushili-1148570170.html
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили
Возгорание сухой растительности в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией потушили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T21:48
2025-08-07T21:57
крым
феодосия
орджоникидзе
пожар
гу мчс рф по республике крым
экология
природа
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148570369_0:1:1240:699_1920x0_80_0_0_d4f22ef8ad339d3378c842a1c604bca8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией потушили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Крупный ландшафтный пожар под Феодосией вспыхнул в четверг вечером. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности, существовала угроза распространения пожара на населенный пункт. Позже стало известно о локализации пожара на площади 15 Га.К тушению привлекались силы и средства МЧС России и МЧС Крыма, часть горная поисково-спасательная Специализированного отряда, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника администрации, волонтеры и мотогруппы.Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что с начала года в республике ликвидировано 2326 пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветраЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристовНазвана причина пожара возле крепости в Судаке
крым
феодосия
орджоникидзе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148570369_154:0:1086:699_1920x0_80_0_0_772d673fc77242f170f0ccd403aee781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, орджоникидзе, пожар, гу мчс рф по республике крым, экология, природа, новости крыма
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили

В Орджоникидзе под Феодосией ликвидировали крупный ландшафтный пожар

21:48 07.08.2025 (обновлено: 21:57 07.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Орджоникидзе под Феодосией в Крыму
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией потушили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Крупный ландшафтный пожар под Феодосией вспыхнул в четверг вечером. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности, существовала угроза распространения пожара на населенный пункт. Позже стало известно о локализации пожара на площади 15 Га.
"В 21:10 полная ликвидация пожара", – сказано в сообщении.
К тушению привлекались силы и средства МЧС России и МЧС Крыма, часть горная поисково-спасательная Специализированного отряда, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника администрации, волонтеры и мотогруппы.
Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что с начала года в республике ликвидировано 2326 пожаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
Названа причина пожара возле крепости в Судаке
 
КрымФеодосияОрджоникидзеПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымЭкологияПриродаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06Крымский мост – обстановка сейчас
21:48Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили
21:22Ограничение интернета – Минцифры подготовило схему доступа к сервисам
20:52Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона
20:29Встреча Путина и Трампа на фоне новых санкций: что задумали в США
20:13Крымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссоре
19:54Воевать некому: в Крыму оценили результаты соцопроса США на Украине
19:30Пожар в Орджоникидзе под Феодосией локализован на 15 гектарах
19:22Семинаристы со всей России съехались в Севастополь на знаковый форум
19:11Феодосия на сутки останется без воды
18:53Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя
18:50Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
18:34Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
18:20Задержка поездов из Крыма - актуальные данные
18:10Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:52Стало известно о состоянии раненного при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани
17:39Подайте уведомление: в Роскомнадзоре рассказали о новой схеме мошенников
17:23Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму
17:00Почти 70% украинцев выступают за переговоры с Россией – опрос
16:21К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение
Лента новостейМолния