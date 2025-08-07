https://crimea.ria.ru/20250807/pozhar-v-ordzhonikidze-pod-feodosiey-lokalizovan-na-15-gektarakh-1148567546.html

Пожар в Орджоникидзе под Феодосией локализован на 15 гектарах

Пожар в Орджоникидзе под Феодосией локализован на 15 гектарах - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Пожар в Орджоникидзе под Феодосией локализован на 15 гектарах

В Орджоникидзе под Феодосией локализовано возгорание сухой растительности на площади 15 гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T19:30

2025-08-07T19:30

2025-08-07T19:34

крым

феодосия

орджоникидзе

пожар

происшествия

гу мчс рф по республике крым

природа

экология

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148567146_4:0:1757:986_1920x0_80_0_0_28537bc61d714c4183350911d0af13ba.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Орджоникидзе под Феодосией локализовано возгорание сухой растительности на площади 15 гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.О возгорании сухостоя стало известно в четверг вечером. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности, существовала угроза распространения пожара на населенный пункт. Изначально с огнем боролись 111 специалистов и 19 единиц техники. Позже группировку нарастили. Сейчас пожар тушат 142 человека и 25 единиц техники. Задействованы силы и средства МЧС России и МЧС Крыма, часть горная поисково-спасательная Специализированного отряда, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника администрации, волонтеры и мотогруппы.Накануне сухостой загорелся в районе Генуэзской крепости в Судаке. К моменту прибытия спасателей площадь открытого горения по кромке составляла 250 квадратных метров. Огонь потушили на двух тысячах "квадратов".В пятницу в Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об этом предупредил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.Как сообщалось, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

феодосия

орджоникидзе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, орджоникидзе, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, природа, экология, новости крыма