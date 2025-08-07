Пожар в Орджоникидзе под Феодосией локализован на 15 гектарах
19:30 07.08.2025 (обновлено: 19:34 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Орджоникидзе под Феодосией локализовано возгорание сухой растительности на площади 15 гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
О возгорании сухостоя стало известно в четверг вечером. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности, существовала угроза распространения пожара на населенный пункт.
"Площадь – 15 га. Из-за сухой, жаркой и ветренной погоды была увеличена группировка для недопущения распространения огня на населенный пункт. Благодаря слаженным усилиям, угроза была отбита", - сказано в сообщении спасателей.
Изначально с огнем боролись 111 специалистов и 19 единиц техники. Позже группировку нарастили. Сейчас пожар тушат 142 человека и 25 единиц техники. Задействованы силы и средства МЧС России и МЧС Крыма, часть горная поисково-спасательная Специализированного отряда, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника администрации, волонтеры и мотогруппы.
В пятницу в Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об этом предупредил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.
Как сообщалось, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.
