Почти 70% украинцев выступают за переговоры с Россией – опрос - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Почти 70% украинцев выступают за переговоры с Россией – опрос
2025-08-07T17:00
2025-08-07T17:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Более двух третей жителей Украины выступают за урегулирования конфликта путем переговоров с Россией, при этом число сторонников продолжения борьбы до "победного конца" обновило исторический минимум в 24%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного американским Институтом Гэллапа Ukrainian Support for War Effort Collapses.При этом продолжение борьбы до победы поддерживают лишь 24% опрошенных, что является самым низким показателем с момента начала специальной военной операции (в 2022 году таковых было 73%).Каждый четвертый респондент (25%) полагает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев. Более двух третей (68%) считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение следующего года.Процент тех, кто считает, что Украину никогда не примут в НАТО, увеличился в 3,3 раза – с 12% до 33%.На сегодняшний день состоялись три раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Третий раунд прошел 23 июля в Стамбуле. Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов. Россия предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.Президент России Владимир Путин 7 августа заявил, что не против проведения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но для этого должны быть созданы определенные условия. Он добавил, что для создания таких условий, "к сожалению, пока еще далеко".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дниЗеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада
Почти 70% украинцев выступают за переговоры с Россией – опрос

На Украине количество сторонников "войны до победы" упало до рекордного минимума – опрос

17:00 07.08.2025 (обновлено: 17:02 07.08.2025)
 
© AP PhotoЛюди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги, Украина, четверг, 31 июля 2025 года. (AP Photo/Dan Bashakov)
Люди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги, Украина, четверг, 31 июля 2025 года. (AP Photo/Dan Bashakov) - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Более двух третей жителей Украины выступают за урегулирования конфликта путем переговоров с Россией, при этом число сторонников продолжения борьбы до "победного конца" обновило исторический минимум в 24%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного американским Институтом Гэллапа Ukrainian Support for War Effort Collapses.
Согласно результатам исследования, за скорейшее прекращение боевых действий путем переговоров с Москвой выступают 69% опрошенных. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос в три раза.
При этом продолжение борьбы до победы поддерживают лишь 24% опрошенных, что является самым низким показателем с момента начала специальной военной операции (в 2022 году таковых было 73%).
Каждый четвертый респондент (25%) полагает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев. Более двух третей (68%) считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение следующего года.
Также американские исследователи выявили еще один рекордный показатель – чрезвычайно высокое неодобрение украинцами действий администрации США. Американским руководством недовольны 73% украинцев, тогда как три года назад 66% украинцев одобряли политику Вашингтона.
Процент тех, кто считает, что Украину никогда не примут в НАТО, увеличился в 3,3 раза – с 12% до 33%.
На сегодняшний день состоялись три раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Третий раунд прошел 23 июля в Стамбуле. Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов. Россия предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
Президент России Владимир Путин 7 августа заявил, что не против проведения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но для этого должны быть созданы определенные условия. Он добавил, что для создания таких условий, "к сожалению, пока еще далеко".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни
Зеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада
 
