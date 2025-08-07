https://crimea.ria.ru/20250807/pochti-70-ukraintsev-vystupayut-za-peregovory-s-rossiey--opros-1148563514.html

Почти 70% украинцев выступают за переговоры с Россией – опрос

Почти 70% украинцев выступают за переговоры с Россией – опрос - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Почти 70% украинцев выступают за переговоры с Россией – опрос

Более двух третей жителей Украины выступают за урегулирования конфликта путем переговоров с Россией, при этом число сторонников продолжения борьбы до "победного

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Более двух третей жителей Украины выступают за урегулирования конфликта путем переговоров с Россией, при этом число сторонников продолжения борьбы до "победного конца" обновило исторический минимум в 24%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного американским Институтом Гэллапа Ukrainian Support for War Effort Collapses.При этом продолжение борьбы до победы поддерживают лишь 24% опрошенных, что является самым низким показателем с момента начала специальной военной операции (в 2022 году таковых было 73%).Каждый четвертый респондент (25%) полагает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев. Более двух третей (68%) считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение следующего года.Процент тех, кто считает, что Украину никогда не примут в НАТО, увеличился в 3,3 раза – с 12% до 33%.На сегодняшний день состоялись три раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Третий раунд прошел 23 июля в Стамбуле. Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов. Россия предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.Президент России Владимир Путин 7 августа заявил, что не против проведения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но для этого должны быть созданы определенные условия. Он добавил, что для создания таких условий, "к сожалению, пока еще далеко".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дниЗеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада

