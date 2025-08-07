https://crimea.ria.ru/20250807/pashinyan-obmenyaet-armeniyu-na-villu-v-kalifornii--simonyan-1148559277.html

Пашинян обменяет Армению на виллу в Калифорнии – Симоньян

Пашинян обменяет Армению на виллу в Калифорнии – Симоньян - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Пашинян обменяет Армению на виллу в Калифорнии – Симоньян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Вашингтон письменно закрепит обмен территории республики на виллу в Калифорнии. Об этом заявила главный... РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T14:56

2025-08-07T14:56

2025-08-07T14:56

маргарита симоньян

армения

азербайджан

никол пашинян

политика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126012809_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_b79b5a8bed8b41e620c7efa99d80f600.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Вашингтон письменно закрепит обмен территории республики на виллу в Калифорнии. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя предстоящую трехстороннюю встречу в США.Ранее СМИ сообщили, что 8 августа в Вашингтоне планируется встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По ее итогам может быть объявлено о подписании "меморандума о взаимопонимании" и стремлении к миру.Свой комментарий главред "Россия сегодня" и RT подкрепила фрагментом эфира на телеканале НТВ, в котором Симоньян выразила уверенность, что Армения без России обречена."Если Пашинян, тем не менее, понимая это, будет соглашаться на американские планы и вообще уходить под Америку, то это в очередной раз подтверждает, что этому человеку наплевать на Армению, на армянский народ, наплевать вообще на все, что к этому имеет отношение, что меня не удивит", – сказала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

армения

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, армения, азербайджан, никол пашинян, политика, мнения