07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Вашингтон письменно закрепит обмен территории республики на виллу в Калифорнии. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя предстоящую трехстороннюю встречу в США.Ранее СМИ сообщили, что 8 августа в Вашингтоне планируется встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По ее итогам может быть объявлено о подписании "меморандума о взаимопонимании" и стремлении к миру.Свой комментарий главред "Россия сегодня" и RT подкрепила фрагментом эфира на телеканале НТВ, в котором Симоньян выразила уверенность, что Армения без России обречена."Если Пашинян, тем не менее, понимая это, будет соглашаться на американские планы и вообще уходить под Америку, то это в очередной раз подтверждает, что этому человеку наплевать на Армению, на армянский народ, наплевать вообще на все, что к этому имеет отношение, что меня не удивит", – сказала она.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Вашингтон письменно закрепит обмен территории республики на виллу в Калифорнии. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя предстоящую трехстороннюю встречу в США.
Ранее СМИ сообщили, что 8 августа в Вашингтоне планируется встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По ее итогам может быть объявлено о подписании "меморандума о взаимопонимании" и стремлении к миру.
"Завтра эфенди Пашинян письменно закрепит территориальный обмен Армении на виллу в Калифорнии. Как я и говорила годы назад", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Свой комментарий главред "Россия сегодня" и RT подкрепила фрагментом эфира на телеканале НТВ, в котором Симоньян выразила уверенность, что Армения без России обречена.
"Если Пашинян, тем не менее, понимая это, будет соглашаться на американские планы и вообще уходить под Америку, то это в очередной раз подтверждает, что этому человеку наплевать на Армению, на армянский народ, наплевать вообще на все, что к этому имеет отношение, что меня не удивит", – сказала она.
