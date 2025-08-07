https://crimea.ria.ru/20250807/na-ukraine-zapadnoe-oruzhie-nazvali-metallolomom-1148542068.html

На Украине западное оружие назвали металлоломом

На Украине западное оружие назвали металлоломом - РИА Новости Крым, 07.08.2025

На Украине западное оружие назвали металлоломом

ВСУ месяцами восстанавливают оружие, которое передают Украине ее западные партнеры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Федиенко. РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T09:56

2025-08-07T09:56

2025-08-07T09:56

украина

оружие

поставки западного оружия украине

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144823534_0:34:2952:1694_1920x0_80_0_0_e36b1542fe539961e59590cf721b71b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. ВСУ месяцами восстанавливают оружие, которое передают Украине ее западные партнеры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Федиенко.По его словам, после поступления вооружения на Украину ВСУ тратят до полугода для того, что техника просто заработала."В обществе могут думать, что нам все (оружие - ред.) в масле выдают, а мы не знаем куда это все девать. Нам, к сожалению, выдают такое оружие, которые мы восстанавливаем. Это постоянный процесс", - пожаловался Федиенко.В июле депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия. Тогда же экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что передача устаревших или готовых к утилизации ракет из США станет "действенным решением" в деле помощи Киеву.Никакое финансирование не позволит Киеву переломить ситуацию на фронте, поскольку западный военно-промышленный комплекс не способен серьезно противостоять российскому, заявлял в июле военный эксперт Александр Хроленко. При этом, по словам Александра Хроленко, главная проблема Украины состоит даже не в финансировании. Основное – низкая эффективность западного военно-промышленного комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларовМиллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли этоК чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, оружие, поставки западного оружия украине, в мире