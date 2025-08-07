Рейтинг@Mail.ru
На Украине западное оружие назвали металлоломом - РИА Новости Крым, 07.08.2025
На Украине западное оружие назвали металлоломом
На Украине западное оружие назвали металлоломом - РИА Новости Крым, 07.08.2025
На Украине западное оружие назвали металлоломом
ВСУ месяцами восстанавливают оружие, которое передают Украине ее западные партнеры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Федиенко. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T09:56
2025-08-07T09:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. ВСУ месяцами восстанавливают оружие, которое передают Украине ее западные партнеры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Федиенко.По его словам, после поступления вооружения на Украину ВСУ тратят до полугода для того, что техника просто заработала."В обществе могут думать, что нам все (оружие - ред.) в масле выдают, а мы не знаем куда это все девать. Нам, к сожалению, выдают такое оружие, которые мы восстанавливаем. Это постоянный процесс", - пожаловался Федиенко.В июле депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия. Тогда же экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что передача устаревших или готовых к утилизации ракет из США станет "действенным решением" в деле помощи Киеву.Никакое финансирование не позволит Киеву переломить ситуацию на фронте, поскольку западный военно-промышленный комплекс не способен серьезно противостоять российскому, заявлял в июле военный эксперт Александр Хроленко. При этом, по словам Александра Хроленко, главная проблема Украины состоит даже не в финансировании. Основное – низкая эффективность западного военно-промышленного комплекса.
На Украине западное оружие назвали металлоломом

Запад передает Украине металлолом вместо оружия – депутат Рады

09:56 07.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. ВСУ месяцами восстанавливают оружие, которое передают Украине ее западные партнеры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Федиенко.
"Из того, что я видел на фронтах, на ремонтных предприятиях, там не было современного оружия. Что происходит: собирают по всему миру какой-то металлолом. Те же самые (немецкие зенитные самоходные установки - ред.) "Гепарды", или еще что-то, это оружие 60-70-х годов", - заявил Федиенко в интервью украинскому изданию.
По его словам, после поступления вооружения на Украину ВСУ тратят до полугода для того, что техника просто заработала.
"В обществе могут думать, что нам все (оружие - ред.) в масле выдают, а мы не знаем куда это все девать. Нам, к сожалению, выдают такое оружие, которые мы восстанавливаем. Это постоянный процесс", - пожаловался Федиенко.
В июле депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия. Тогда же экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что передача устаревших или готовых к утилизации ракет из США станет "действенным решением" в деле помощи Киеву.
Никакое финансирование не позволит Киеву переломить ситуацию на фронте, поскольку западный военно-промышленный комплекс не способен серьезно противостоять российскому, заявлял в июле военный эксперт Александр Хроленко. При этом, по словам Александра Хроленко, главная проблема Украины состоит даже не в финансировании. Основное – низкая эффективность западного военно-промышленного комплекса.
